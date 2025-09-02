El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la adquisición de 16.000 cámaras de videovigilancia que serán instaladas dentro y fuera de 8.000 buses de transporte público en Lima y Callao, con el fin de reforzar la seguridad de usuarios, conductores, cobradores y empresas frente a la delincuencia.

La implementación estará a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y se ejecutará bajo contratación directa, luego de que la actual gestión anulara el concurso convocado en abril por la administración anterior, tras detectarse más de 500 observaciones en las bases.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El 25 de agosto se declaró la nulidad del proceso y se dispuso su retroceso a la etapa de convocatoria, con nuevos términos de referencia.

El MTC señaló que la compra incorporará estándares técnicos actualizados que permitan un sistema integrado e interoperable con los centros de gestión de tránsito de la capital y el Callao. El ministro César Sandoval adelantó que la adquisición estará enmarcada en un decreto de urgencia que presentará al Ejecutivo, con el fin de garantizar transparencia.

“Una vez instalado este sistema integral, se ejecutará un adecuado monitoreo, fiscalización y prestación segura del servicio, en beneficio de la seguridad de los transportistas y de los más de 10 millones de habitantes de Lima y el Callao”, subrayó.

Las cámaras contarán con funciones como estabilización de imagen óptica o digital y resistencia antivandálica, para asegurar un monitoreo eficaz en coordinación con la Policía Nacional y los serenazgos distritales.

Paralelamente, la Sutran adquirirá cámaras corporales para sus inspectores, tras recibir una transferencia del MEF superior a S/ 8 millones.