El “Mundial de Desayunos”, organizado por el streamer español Ibai Llanos, ha despertado gran entusiasmo en el Perú gracias al avance del pan con chicharrón, que ya alcanzó las semifinales tras imponerse al bolón de verde y encebollado de Ecuador con más de 8,1 millones de votos frente a 7,8 millones. El rival en la siguiente etapa será la marraqueta con palta, representante de Chile.

En medio de esta fiebre, los comerciantes de Gamarra lanzaron polos con diseños alusivos al torneo, en los que destacan mensajes creativos como “Ibai, aquí te esperamos para darte el chicharrón” o ilustraciones de la Última Cena disfrutando del tradicional sánguche peruano. Incluso hay estampados con el tamal y hasta el papa tomando su desayuno.

“Estamos en modo pan con chicharrón, así que vengan por su polo. Todos estos polos son con mucho cariño para el mejor desayuno del mundo, porque vamos a ganar”, señaló a Canal N la comerciante Vicky Quiñones, una de las impulsoras de esta iniciativa que busca alentar al desayuno peruano en redes sociales.

El entusiasmo por este torneo digital ha convertido al pan con chicharrón en un símbolo de orgullo gastronómico y cultural.

El peso económico del chicharrón

Según cifras del Ministerio de la Producción (Produce), al cierre de 2024 existían 730 restaurantes formales especializados en este plato. De ellos, el 40% (295) se ubica en Lima, el 12% en Cusco (89), el 6% en Puno (45) y el resto en otras regiones.

El titular de Produce, Sergio González Guerrero, resaltó que en el país se comercializan más de 3.000 toneladas de chicharrón al mes, lo que representa ingresos anuales superiores a S/ 244 millones, equivalentes al 0,7% del sector Restaurantes y al 0,02% del PBI.

En cuanto al consumo, el promedio nacional fue de 5,3 kilos por persona al año en 2024, con casos destacados como Ucayali (35 kilos), Tacna (15), Ayacucho (12) y Madre de Dios (9).