Con apenas 9 y 10 años, tres escolares peruanos conquistaron el primer lugar en el Spirit of Math Contest 2025, celebrado en Toronto, Canadá, entre el 27 y 31 de agosto. El certamen reunió a delegaciones de 14 países, donde los representantes nacionales dejaron en alto el nombre del Perú.

Según informó el Ministerio de Educación (Minedu), la participación de los menores fue posible gracias al respaldo de la estrategia Abraza tu Cole y a aportes de aliados del sector privado.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Los estudiantes Jofran Uchasara (9), del colegio Castillo de Talentos (Rímac); Liam Esquivel Huamán (9), del colegio Santo Tomás de Aquino (Cátac, Áncash); y Yamil Tello Ruiz (10), del colegio San Alfonso (Huanta, Ayacucho), regresaron al país con las preseas doradas tras imponerse en distintas categorías.

Para garantizar su presencia en el concurso, el Minedu articuló esfuerzos con la Fundación Romero y otras instituciones, logrando cubrir pasajes aéreos, hospedaje, alimentación y traslados. Asimismo, empresas privadas como LATAM colaboraron con los traslados internos de los participantes.

El ministro de Educación, Morgan Quero, felicitó a los niños por su brillante desempeño y reafirmó el compromiso del sector de apoyar a los estudiantes talentosos. “Con el respaldo de los aliados que se han sumado a la estrategia Abraza tu Cole, seguiremos apoyando a nuestros estudiantes para que sus sueños se hagan realidad ”, expresó.

Además de impulsar talentos, Abraza tu Cole fortalece la infraestructura y el equipamiento en instituciones educativas de todo el país, con la participación de más de 50 empresas que han aportado mobiliario, equipos tecnológicos y materiales en beneficio de más de 3,000 escolares.

Con este triunfo, el Perú vuelve a destacar en competencias académicas internacionales y demuestra el potencial de sus estudiantes para alcanzar logros de talla mundial.