Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, martes 02 de septiembre. La magnitud fue de 5,0 y tuvo una profundidad de 38 kilómetros y 67 kilómetros al oeste de Pisco.
Noticia en desarrollo...
Newsletter Buenos días
Contenido sugerido
Contenido GEC
/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.
| Informativo
Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, martes 02 de septiembre. La magnitud fue de 5,0 y tuvo una profundidad de 38 kilómetros y 67 kilómetros al oeste de Pisco.
Noticia en desarrollo...
Newsletter Buenos días
Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.
Contenido GEC