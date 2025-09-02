El epicentro se ubicó a 67 km al oeste de Pisco, en la región Ica. (Foto: Andina)
Redacción EC
Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, martes 02 de septiembre. La magnitud fue de 5,0 y tuvo una profundidad de 38 kilómetros y 67 kilómetros al oeste de Pisco.

Noticia en desarrollo...

Carlos Salas Abusada

