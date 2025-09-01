Las cámaras de videovigilancia en Lince registraron los precisos momentos en que Zetro Leonardo Purba, trabajador de la embajada de Indonesia, fue asesinado la noche del lunes. El hecho ocurrió a pocos metros de su vivienda, cuando la víctima regresaba en bicicleta.

En las imágenes se observa a Purba acercarse a la entrada de su condominio, mientras un sujeto lo espera para dispararle. Segundos después, otro hombre aparece a bordo de una motocicleta y ambos escapan juntos tras el ataque.

Zetro Purba, diplomático de la embajada de Indonesia fue asesinado de tres balazos cuando llegaba a su domicilio en la cuadra 3 del Jirón César Vallejo en el distrito de Lince. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

Los sicarios habrían permanecido en la zona esperando la llegada del trabajador diplomático. La Policía Nacional analiza las grabaciones para identificar a los responsables.

En declaraciones a TV Perú, el comandante PNP Víctor Guívar indicó que aún se desconocen los móviles del crimen, aunque no descartó que se trate de un ajuste de cuentas. “Por las características físicas que hemos podido visualizar en las cámaras de videovigilancia, serían ciudadanos extranjeros”, manifestó.

Por otro lado, un amigo y compañero de trabajo del funcionario descartó que Zetro Purba hubiera recibido amenazas o que mantuviera conflictos personales. Incluso señaló que el diplomático no hablaba español, lo que hacía poco probable que haya tenido problemas en Lima.

“No tengo la menor idea sobre qué está pasando. No tenemos información sobre esto. Yo trabajo con él en la misma embajada de Indonesia. Recién en abril pasado llegaron a Lima con su familia. (...) Ni siquiera habla español, cómo va a tener problemas”, declaró el allegado a RPP.

El trabajador diplomático fue atacado cuando llegaba en bicicleta a la entrada de su edificio.

Comunicado oficial de la embajada

La embajada de Indonesia en el Perú emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias por la muerte de Zetro Leonardo Purba, a quien identificaron como “joven canciller organizador” de la sede diplomática en Lima.

En el mensaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país pidió a Dios que “acepte las buenas obras del difunto” y transmitió fortaleza a sus familiares.