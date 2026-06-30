Entre diciembre de 2025 y junio de 2026, la Municipalidad de Lince desarrolló capacitaciones y simulacros dirigidos a comerciantes, instituciones educativas, edificios multifamiliares y organizaciones vecinales.
Entre diciembre de 2025 y junio de 2026, la Municipalidad de Lince desarrolló capacitaciones y simulacros dirigidos a comerciantes, instituciones educativas, edificios multifamiliares y organizaciones vecinales.
Por Redacción EC

Con nueve puntos de reunión, cuatro albergues temporales y un Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED) plenamente operativo, la Municipalidad de Lince fortaleció su capacidad reactiva ante un eventual sismo de gran magnitud. Esto forma parte de las acciones orientadas a proteger a los vecinos y reducir los riesgos frente a una emergencia.

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