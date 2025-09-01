La Policía Nacional del Perú informó que realizan investigaciones para capturar a los asesinos del funcionario de la embajada de Indonesia en el Perú, quien fue atacado a balazos a escasos metros del departamento que alquilaba en el distrito de Lince.

"La Policía lamenta el asesinato de un trabajador diplomático de la embajada de Indonesia en el distrito de Lince, Lima. Activamos inmediatamente el plan Cerco e iniciamos las investigaciones para identificar y capturar a los responsables", expresó la institución a través de sus redes sociales.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La víctima fue identificada como Cetro Leonardo Purba, de 40 años, quien fue interceptado en la entrada de su edificio, hasta donde llegó a bordo de su bicicleta, junto a su esposa, desde la embajada de Indonesia.

#LoÚltimo 🚨 | La @PoliciaPeru lamenta el asesinato de un trabajador diplomático de la embajada de Indonesia en el distrito de Lince, Lima.

Activamos inmediatamente el plan Cerco e iniciamos las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. #PolicíasEnAcción pic.twitter.com/OucPS1SsUr — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 2, 2025

A pesar de que fue trasladado de inmediato a la Clínica Javier Prado, los médicos solo certificaron su muerte. Su esposa resultó ilesa y actualmente permanece bajo resguardo policial.

Zetro Purba recibió al menos tres disparos luego que dos desconocidos se acercaran hacia él a bordo de una motocicleta y le dispararan directamente a la cabeza.

RPP señala que un amigo y compañero de trabajo de la víctima descartó que Zetro Purba haya recibido previamente algún tipo de amenaza y que no hablaba español.

Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

“No tengo la menor de idea sobre qué está pasando. No tenemos información sobre esto. Yo trabajo con él en la misma embajada de Indonesia. Recién en abril pasado llegaron a Lima con su familia. No, no tiene ningún (problema). Ni siquiera habla español, cómo va a tener problemas con (alguna) persona”, manifestó.

Actualmente, Indonesia vive un estado de convulsión social debido al alza de sueldos y privilegios para los miembros del Congreso de esta nación, incrementándolo hasta diez veces por encima del salario mínimo. Pese a la revocación de estos beneficios, los disturbios continúan.

Las manifestaciones empezaron hace una semana en Yakarta, cuando se conoció que un aumento en el presupuesto de la Cámara de Representantes llevaría a sus 580 miembros a percibir un salario equivalente a 14.000 dólares, y se extendieron fuera de la capital.

VIDEO RECOMENDADO: