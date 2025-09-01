Un grupo de familias ingresó la noche del viernes a la zona arqueológica conocida como El Telar de Buena Fe, ubicado dentro de la famosa Área de Reserva Arqueológica “Líneas y Geoglifos de Nasca”, en la provincia de Nasca, en Ica, con la intención de asentarse en el lugar. Los ocupantes colocaron esteras y delimitaron espacios, pese a que el área está inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Al conocerse la invasión, personal del Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Cultura y Serenazgo se trasladaron a la zona para constatar lo ocurrido y exhortar a los invasores a retirarse pacíficamente, advirtiéndoles que podrían enfrentar denuncias por el presunto delito de usurpación de terrenos.

Los pobladores justificaron su ingreso señalando que el sector funcionaba como botadero y era utilizado por personas de mal vivir. Este grupo de aproximadamente 200 personas habían instalando carpas y delimitado terrenos con piedras y cal. Este hecho representó una grave afectación contra el patrimonio cultural de la Nación, protegido por el Estado peruano.

Autoridades pidieron a los invasores que se retiren de la zona arqueológica. Foto: La voz de Nasca

En una primera verificación en campo, representantes del Ministerio de Cultura y el Fiscal Provincial de Turno exhortaron formalmente a los invasores a retirarse del área arqueológica.

Por la tarde, tras un nuevo monitoreo, se constató que un grupo reducido aún permanecía en el lugar, motivo por el cual la PNP efectuó una segunda intervención, logrando que los ocupantes se retiraran de manera voluntaria.

Las autoridades les recalcaron que se trata de un sitio arqueológico que no puede destinarse a vivienda, mientras que representantes del Ministerio de Cultura y el Ministerio Público advirtieron que de persistir en la ocupación, los invasores se exponen a sanciones legales severas.

Vale precisar que el paisaje arqueológico Telar de Buena Fe forma parte del área nuclear de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, un legado invaluable reconocido como Patrimonio de la Humanidad.