Lince reunirá a emprendedores y vecinos en la cuarta edición del Festival del Sabor.
Lince reunirá a emprendedores y vecinos en la cuarta edición del Festival del Sabor.
Por Redacción EC

Con el objetivo de fortalecer el emprendimiento local y promover la gastronomía del distrito, la Municipalidad de Lince realizará este domingo 28 de junio la cuarta edición del Festival del Sabor, una feria que reunirá a emprendedores, cocineros y productores locales para ofrecer al público una amplia variedad de platos tradicionales e innovadoras propuestas culinarias.

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