Leonardo Zetro Purba, diplomático de la embajada de Indonesia fue asesinado de tres balazos cuando llegaba a su domicilio en la cuadra 3 del Jirón César Vallejo en el distrito de Lince. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Redacción EC
Redacción EC

Luego del asesinato en , funcionario de la Embajada de la República de Indonesia en el Perú, al promediar las 11 de la noche de ayer, lunes 1 de setiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú lamenta profundamente el hecho y expresa sus más sentidas condolencias y sentimientos de rechazo por este execrable acto.

A través de un comunicado, la Cancillería indicó que se están tomando las medidas correspondientes para asistir al embajador de Indonesia en el Perú en todas las diligencias de este caso.

Asimismo, el canciller Schiarel aseguró al ministro de Exteriores de Indonesia, señor Sugiono, que se tomarán todas las medidas posibles para esclarecer lo ocurrido, a la vez que le ofreció redoblar el resguardo policial al personal y las instalaciones de su Embajada en Lima.

En esa misma línea, el canciller de inmediato se apersonó, , el Director de Ceremonial del Estado de la Cancillería, donde se encontraba el fiscal de turno y efectivos de la Policía Nacional, quienes vienen realizando las investigaciones correspondientes.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará brindando todo el apoyo y soporte requerían las autoridades indonesias en este asunto y asegura que este en su totalidad para dar con él o los responsables.

¿Quién era el funcionario asesinado?

Zetro Leonardo Purba, de 42 años, estaba en Perú desde hace cinco meses. De acuerdo con fuentes de la PNP, residía en el distrito de Lince junto a su esposa y era padre de dos hijos. Trabajaba como funcionario administrativo en la embajada de Indonesia, ubicada en el distrito de San Isidro.

