Un joven fue asesinado con total sangre fría en un pasaje de la Unidad Vecinal Mirones, en el Cercado de Lima. El crimen ocurrió cuando Joel Montoya Gómez (25) aguardaba la llegada de sus amigos para dirigirse a jugar un partido de fútbol.

Según testigos consultados por RPP, tres sicarios armados lo interceptaron y abrieron fuego contra él sin decir palabra alguna. Una vecina, que prefirió mantener su identidad en reserva por seguridad, relató: “Iban a jugar pelota. Se habían puesto de acuerdo para irse a jugar. Estaba esperando a los chicos y ahí lo han atacado. Jovencito el chico ”.

Joven es ejecutado en Mirones mientras esperaba para jugar fútbol. (Foto: GEC)

Tras el ataque, sus familiares y amigos lo trasladaron de inmediato al Hospital Arzobispo Loayza. Sin embargo, los médicos solo certificaron su muerte, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles.

Sicarios ejecutan a joven de 25 años en pasaje de Mirones. (Foto: GEC)

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona para acordonar el área y recabar evidencias. Por la violencia del ataque, los investigadores presumen que se trataría de un ajuste de cuentas, dado que Montoya Gómez había sobrevivido hace tres años a un atentado armado similar.

