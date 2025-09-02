Joven de 25 años fue asesinado a tiros por sicarios en la Unidad Vecinal Mirones. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

Un joven fue con total sangre fría en un pasaje de la Unidad Vecinal Mirones, en el . El crimen ocurrió cuando Joel Montoya Gómez (25) aguardaba la llegada de sus amigos para dirigirse a jugar un partido de fútbol.

Según testigos consultados por RPP, tres sicarios armados lo interceptaron y abrieron fuego contra él sin decir palabra alguna. Una vecina, que prefirió mantener su identidad en reserva por seguridad, relató: “Iban a jugar pelota. Se habían puesto de acuerdo para irse a jugar. Estaba esperando a los chicos y ahí lo han atacado. Jovencito el chico.

Carlos Salas Abusada
Joven es ejecutado en Mirones mientras esperaba para jugar fútbol. (Foto: GEC)
Tras el ataque, sus familiares y amigos lo trasladaron de inmediato al Hospital Arzobispo Loayza. Sin embargo, los médicos solo certificaron su muerte, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles.

Sicarios ejecutan a joven de 25 años en pasaje de Mirones. (Foto: GEC)
Agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona para acordonar el área y recabar evidencias. Por la violencia del , los investigadores presumen que se trataría de un ajuste de cuentas, dado que Montoya Gómez había sobrevivido hace tres años a un atentado armado similar.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

