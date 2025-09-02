Un joven fue asesinado con total sangre fría en un pasaje de la Unidad Vecinal Mirones, en el Cercado de Lima. El crimen ocurrió cuando Joel Montoya Gómez (25) aguardaba la llegada de sus amigos para dirigirse a jugar un partido de fútbol.
Según testigos consultados por RPP, tres sicarios armados lo interceptaron y abrieron fuego contra él sin decir palabra alguna. Una vecina, que prefirió mantener su identidad en reserva por seguridad, relató: “Iban a jugar pelota. Se habían puesto de acuerdo para irse a jugar. Estaba esperando a los chicos y ahí lo han atacado. Jovencito el chico”.
Tras el ataque, sus familiares y amigos lo trasladaron de inmediato al Hospital Arzobispo Loayza. Sin embargo, los médicos solo certificaron su muerte, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles.
Agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona para acordonar el área y recabar evidencias. Por la violencia del ataque, los investigadores presumen que se trataría de un ajuste de cuentas, dado que Montoya Gómez había sobrevivido hace tres años a un atentado armado similar.
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
