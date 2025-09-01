Un intento de robo en un departamento de Lince terminó en momentos de tensión la noche del último sábado 30 de agosto, cuando la propietaria sorprendió a un delincuente dentro de su vivienda.

El sujeto, que portaba un cuchillo, huyó del lugar, pero fue capturado tras una persecución por varias cuadras con apoyo de la Policía Nacional y el serenazgo.

Según informó Canal N, el hecho ocurrió en la cuadra 22 de la avenida José Gálvez y quedó registrado en cámaras de seguridad del edificio y del interior del inmueble.

El ingreso del hombre se produjo exactamente a las 9:06 de la noche, luego de forzar la entrada del edificio con un destornillador. Posteriormente, trepó hasta una ventana del segundo piso que se encontraba abierta y cayó sobre un sofá de la sala.

Las imágenes muestran cómo el sujeto se desplazó durante 15 minutos por las habitaciones, con una linterna y un destornillador en mano. En ese lapso, desordenó los muebles y colocó diversos objetos, entre ellos botellas de licor, dentro de una bolsa de plástico.

Sin embargo, fue sorprendido cuando la dueña ingresó al departamento. Al ser descubierto, reaccionó con un cuchillo antes de huir por las escaleras.

El propietario del inmueble relató al programa Paren Todo que su cuñado pudo haber abatido al delincuente con un arma de fuego que la familia mantiene en casa como medida de seguridad.

“Nosotros nos hemos tenido que armar, la pistola no la descuidamos en ningún momento”, declaró.

Asimismo, denunció que el detenido lo amenazó de muerte incluso en presencia de los policías.

"Me dijo que sabe dónde vivo y que me va a matar. Lo repitió delante de los policías en la comisaría. Si algo me pasa a mí o a mi familia será responsabilidad de quienes imparten justicia y lo dejen libre", advirtió.