La madrugada de este domingo, desconocidos detonaron dos cajeros automáticos de la financiera Compartamos Banco en el distrito limeño de Comas, frente al hospital de Collique, en la cuadra 78 de la avenida Túpac Amaru.

El estallido causó graves daños en los cajeros y la fachada del local, dejando vidrios y restos de escombros sobre la acera. Según la Policía Nacional, los delincuentes lograron sustraer aproximadamente S/ 3,000 antes de huir en una minivan.

Agentes de la Comisaría de Santa Isabel y especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron a la zona para realizar las diligencias de rigor. Testigos relataron que la onda expansiva activó las alarmas de varios vehículos estacionados y sembró el pánico entre los vecinos, que despertaron sobresaltados por la detonación.

Vidrios y escombros quedaron regados en la vía, generando pánico entre vecinos y transeúntes. (Foto: Captura/América Noticias)

Este ataque no es un hecho aislado. El pasado 29 de agosto, otra agencia de Compartamos Banco, en el distrito de Ate, fue blanco de un atentado similar. En esa ocasión, los delincuentes utilizaron una manguera de gas conectada a una batería para provocar la explosión, aunque no lograron robar dinero gracias a la bóveda blindada de los cajeros.

Tras lo sucedido, la empresa financiera emitió un comunicado en el que rechazó los hechos ocurridos en Comas y Ate, y confirmó que trabaja en coordinación con la Policía Nacional. Asimismo, aseguró a sus clientes que los servicios continúan operativos a través de los canales digitales y las agencias disponibles.

La Policía investiga si se trata de la misma banda que atacó otra agencia del banco en Ate. (Foto: Captura/América Noticias)

Los vecinos de Collique, por su parte, reclamaron mayor vigilancia en la zona durante la madrugada, al señalar que los delincuentes actuaron aprovechando la ausencia de patrullaje policial.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.