La madrugada de este domingo 17 de agosto, un artefacto explosivo fue detonado dentro de un bus de transporte público en el distrito de Carabayllo, Lima Norte. El vehículo, perteneciente a la empresa Huandoy, había finalizado su recorrido en el kilómetro 23 de la avenida Túpac Amaru, cuando se produjo la violenta explosión. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió minutos después de que el conductor dejara a su último pasajero en el paradero final de la ruta Carabayllo–Magdalena. Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto de la detonación: la parte trasera del bus quedó destruida, con lunas rotas, un gran forado y escombros esparcidos en la vía.

La detonación destruyó la parte trasera del bus y dejó un forado de gran magnitud en la unidad. (Foto: GEC)

La rápida evacuación del vehículo y la ausencia de pasajeros evitaron una tragedia mayor. Sin embargo, el impacto material fue considerable: la onda expansiva dañó asientos, ventanas y piezas metálicas, mientras que el estruendo desató el pánico entre vecinos y trabajadores del lugar.

Especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron poco después al sitio para recoger evidencias. Los restos del artefacto serán analizados como parte de la investigación preliminar.

El estallido rompió las lunas, dañó los asientos y esparció vidrios y piezas metálicas en la vía. (Foto: GEC)

Trabajadores de la empresa de transporte señalaron que estarían siendo víctimas de extorsión por parte de mafias que exigen hasta 100 mil soles a cambio de dejarlos operar sin amenazas.

La Policía Nacional activó el protocolo correspondiente tras la detonación. Efectivos de la UDEX aseguraron la zona, mientras las unidades especializadas de investigación de extorsión y terrorismo urbano revisan los videos de vigilancia para identificar a los responsables.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.