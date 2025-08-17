La madrugada de este domingo 17 de agosto, un artefacto explosivo fue detonado dentro de un bus de transporte público en el distrito de Carabayllo, Lima Norte. El vehículo, perteneciente a la empresa Huandoy, había finalizado su recorrido en el kilómetro 23 de la avenida Túpac Amaru, cuando se produjo la violenta explosión. Afortunadamente, no se reportaron heridos.
LEE: Fiscalía investiga a chofer de camión por accidente en Pasamayito que dejó tres muertos
De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió minutos después de que el conductor dejara a su último pasajero en el paradero final de la ruta Carabayllo–Magdalena. Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto de la detonación: la parte trasera del bus quedó destruida, con lunas rotas, un gran forado y escombros esparcidos en la vía.
Newsletter Buenos días
La rápida evacuación del vehículo y la ausencia de pasajeros evitaron una tragedia mayor. Sin embargo, el impacto material fue considerable: la onda expansiva dañó asientos, ventanas y piezas metálicas, mientras que el estruendo desató el pánico entre vecinos y trabajadores del lugar.
Especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron poco después al sitio para recoger evidencias. Los restos del artefacto serán analizados como parte de la investigación preliminar.
Trabajadores de la empresa de transporte señalaron que estarían siendo víctimas de extorsión por parte de mafias que exigen hasta 100 mil soles a cambio de dejarlos operar sin amenazas.
La Policía Nacional activó el protocolo correspondiente tras la detonación. Efectivos de la UDEX aseguraron la zona, mientras las unidades especializadas de investigación de extorsión y terrorismo urbano revisan los videos de vigilancia para identificar a los responsables.
MÁS: Miraflores: sicarios asesinan a agente inmobiliario a pocos metros del Óvalo Gutiérrez
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
TE PUEDE INTERESAR
- Migraciones: estos son los nuevos requisitos que trae la Ley de Nacionalidad
- Día del Niño: Serpar anuncia ingreso gratuito y actividades especiales en parques metropolitanos de Lima
- Indecopi multa a Mapfre con S/ 267.500 por discriminar a adultos mayores en seguros de viaje
- Congreso aprueba ley que impide despedir a trabajadores diagnosticados con cáncer
- Puno: choque entre tráiler y bus deja 7 muertos y más de 20 heridos en Santa Lucía
Contenido sugerido
Contenido GEC