La advertencia rige del domingo 17 al martes 19 de agosto en Lima, Callao y otras ocho regiones del país. (Foto: Andina)
La advertencia rige del domingo 17 al martes 19 de agosto en Lima, Callao y otras ocho regiones del país. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El (Senamhi) emitió una alerta roja por la presencia de que afectarán a varias regiones de la costa peruana entre el domingo 17 de agosto y el martes 19 de agosto, hasta las 23:59 horas.

LEE: San Martín de Porres: asesinan a ciudadano extranjero y hieren a su hermana en restaurante

Las zonas comprendidas en la advertencia son: Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna, donde se esperan ráfagas capaces de levantar polvo y arena, reduciendo considerablemente la visibilidad horizontal.

El fenómeno está vinculado al ingreso de la DANA Oriana, que afecta las condiciones atmosféricas en la región. (Foto: Andina)
El fenómeno está vinculado al ingreso de la DANA Oriana, que afecta las condiciones atmosféricas en la región. (Foto: Andina)

De acuerdo con el pronóstico, los vientos alcanzarán velocidades de hasta 44 km/h en la costa centro, mientras que en el norte y sur se prevén registros cercanos a 35 km/h y 25 km/h, respectivamente. Estas condiciones podrían variar conforme avance el fenómeno.

El Senamhi explicó que este evento está relacionado con la llegada al territorio nacional de la , un sistema atmosférico que genera intensificación de vientos y mayor inestabilidad en las zonas costeras.

El fenómeno climático está asociado al ingreso de la DANA Oriana, que intensificará las ráfagas de viento. (Foto: Andina)
El fenómeno climático está asociado al ingreso de la DANA Oriana, que intensificará las ráfagas de viento. (Foto: Andina)

Además, se anticipa la presencia de en sectores próximos al litoral, sobre todo durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que incrementará el riesgo de accidentes de tránsito.

MÁS: Ataque con explosivos en Trujillo habría sido ordenado desde Chile y evidencia guerra de bandas

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía asegurar techos y estructuras ligeras, evitar la exposición prolongada al polvo y arena y seguir las actualizaciones oficiales sobre la evolución de este fenómeno climático.

Frente a este escenario, el (Indeci) exhorta a la población a tomar medidas de prevención, como evitar cambios bruscos de temperatura y cubrir cabeza, rostro y boca para impedir el ingreso de aire frío a los pulmones. También recomienda el uso de ropa de abrigo, como chompas, guantes y gorros, y brindar especial protección a niños y adultos mayores. Ante síntomas de infecciones respiratorias, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC