El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja por la presencia de vientos de moderada a extrema intensidad que afectarán a varias regiones de la costa peruana entre el domingo 17 de agosto y el martes 19 de agosto, hasta las 23:59 horas.

Las zonas comprendidas en la advertencia son: Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna, donde se esperan ráfagas capaces de levantar polvo y arena, reduciendo considerablemente la visibilidad horizontal.

El fenómeno está vinculado al ingreso de la DANA Oriana, que afecta las condiciones atmosféricas en la región. (Foto: Andina)

De acuerdo con el pronóstico, los vientos alcanzarán velocidades de hasta 44 km/h en la costa centro, mientras que en el norte y sur se prevén registros cercanos a 35 km/h y 25 km/h, respectivamente. Estas condiciones podrían variar conforme avance el fenómeno.

El Senamhi explicó que este evento está relacionado con la llegada al territorio nacional de la DANA Oriana, un sistema atmosférico que genera intensificación de vientos y mayor inestabilidad en las zonas costeras.

El fenómeno climático está asociado al ingreso de la DANA Oriana, que intensificará las ráfagas de viento. (Foto: Andina)

Además, se anticipa la presencia de niebla y neblina en sectores próximos al litoral, sobre todo durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que incrementará el riesgo de accidentes de tránsito.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía asegurar techos y estructuras ligeras, evitar la exposición prolongada al polvo y arena y seguir las actualizaciones oficiales sobre la evolución de este fenómeno climático.

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a la población a tomar medidas de prevención, como evitar cambios bruscos de temperatura y cubrir cabeza, rostro y boca para impedir el ingreso de aire frío a los pulmones. También recomienda el uso de ropa de abrigo, como chompas, guantes y gorros, y brindar especial protección a niños y adultos mayores. Ante síntomas de infecciones respiratorias, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.