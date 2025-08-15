Un grupo de jóvenes se convirtieron en testigos accidentales del asesinato de un ciudadano venezolano en la Plaza San Martín. Ellos se encontraban en el área la noche del jueves grabando un video cuando se oyeron los disparos.

Al oír el estruendo de la pólvora, se escondieron en las banquetas para intentar ponerse a salvo, y aunque no captaron el rostro de los asesinos en su video se oye el momento exacto del asesinato de Jesús César Martínez Urban, quien también se encontraba sentado en una banca junto a su familia.

Una vez que se deja de oír los disparos, permanecen escondidos, pero una persona se acerca a ellos para intentar quitarles el celular.

Vale recordar que los sicarios dispararon hasta en tres oportunidades para luego huir a bordo de un vehículo que lo esperaba en la avenida Nicolás de Piérola.

Ante los gritos desesperados de su pareja y de personas que estaban en el concurrido lugar, el venezolano fue llevado de emergencias al hospital Dos de Mayo con la ayuda del personal de Serenazgo, sin embargo, ya en el centro de salud murió debido a la gravedad de sus heridas.

Personal de la Dirincri de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya iniciaron las investigaciones de ley. Se espera que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ofrezcan más detalles de este violento crimen.