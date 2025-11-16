José Jerí lidera ceremonia cívica en la Plaza San Martín en cumplimiento de nueva norma nacional. (Foto: Presidencia)
José Jerí lidera ceremonia cívica en la Plaza San Martín en cumplimiento de nueva norma nacional. (Foto: Presidencia)
Redacción EC
Redacción EC

El presidente de la república, , encabezó esta mañana la ceremonia de y entonación del Himno Nacional en la , en el Cercado de Lima. El acto contó con la presencia del jefe del gabinete ministerial, Ernesto Álvarez; el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo; y otras autoridades del Ejecutivo y municipales.

LEE: Anuncian cierre de calles y desvíos por concierto de Shakira en el Estadio Nacional

La actividad se realizó en cumplimiento del recientemente aprobado Decreto Supremo n.º 127, que establece la obligatoriedad de ejecutar ceremonias cívicas durante el periodo de . La normativa dispone que todas las entidades públicas deberán izar la bandera nacional y entonar el himno cada lunes a las 8:00 a. m., con la presencia de sus máximas autoridades.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Autoridades realizan acto patriótico en la Plaza San Martín mientras entra en vigor su intangibilidad. (Foto: Presidencia)
Autoridades realizan acto patriótico en la Plaza San Martín mientras entra en vigor su intangibilidad. (Foto: Presidencia)

Asimismo, se indica que las municipalidades deberán replicar esta ceremonia todos los domingos en la plaza principal de cada distrito. La disposición también autoriza la participación de cadetes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en actividades cívicas, de entrenamiento y despliegue en las calles, como parte de las acciones vinculadas al estado de emergencia.

Ejecutivo y Municipalidad de Lima refuerzan ceremonias cívicas y restricciones en espacios públicos. (Foto: Presidencia)
Ejecutivo y Municipalidad de Lima refuerzan ceremonias cívicas y restricciones en espacios públicos. (Foto: Presidencia)

Intangibilidad en la Plaza San Martín

Durante el evento, el alcalde Renzo Reggiardo recordó que a partir de este viernes 14 de noviembre entrará en vigencia la , medida orientada a proteger el patrimonio histórico y evitar concentraciones con fines políticos. La decisión se toma en el contexto de las movilizaciones convocadas por sectores de la denominada “Generación Z” y algunos gremios sociales.

El burgomaestre precisó que la normativa prohíbe reuniones de carácter político en este espacio y que la Policía Nacional ha implementado dispositivos para garantizar el cumplimiento de la medida. “Es para evitar conglomeraciones y manifestaciones que tengan fines políticos. La Policía está actuando en estricto cumplimiento de este marco legal, afirmó.

MÁS: Foro alerta sobre grave crisis de extorsiones y violencia en el transporte urbano de Lima y Callao

Con estas acciones, el Ejecutivo y la Municipalidad de Lima buscan reforzar el respeto a los símbolos patrios, ordenar el espacio público y preservar los lugares emblemáticos de la capital durante el actual periodo de emergencia.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC