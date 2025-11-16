El presidente de la república, José Jerí, encabezó esta mañana la ceremonia de izamiento de la bandera y entonación del Himno Nacional en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima. El acto contó con la presencia del jefe del gabinete ministerial, Ernesto Álvarez; el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo; y otras autoridades del Ejecutivo y municipales.
LEE: Anuncian cierre de calles y desvíos por concierto de Shakira en el Estadio Nacional
La actividad se realizó en cumplimiento del recientemente aprobado Decreto Supremo n.º 127, que establece la obligatoriedad de ejecutar ceremonias cívicas durante el periodo de estado de emergencia en Lima y Callao. La normativa dispone que todas las entidades públicas deberán izar la bandera nacional y entonar el himno cada lunes a las 8:00 a. m., con la presencia de sus máximas autoridades.
Newsletter Buenos días
Asimismo, se indica que las municipalidades deberán replicar esta ceremonia todos los domingos en la plaza principal de cada distrito. La disposición también autoriza la participación de cadetes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en actividades cívicas, de entrenamiento y despliegue en las calles, como parte de las acciones vinculadas al estado de emergencia.
Intangibilidad en la Plaza San Martín
Durante el evento, el alcalde Renzo Reggiardo recordó que a partir de este viernes 14 de noviembre entrará en vigencia la intangibilidad de la Plaza San Martín, medida orientada a proteger el patrimonio histórico y evitar concentraciones con fines políticos. La decisión se toma en el contexto de las movilizaciones convocadas por sectores de la denominada “Generación Z” y algunos gremios sociales.
El burgomaestre precisó que la normativa prohíbe reuniones de carácter político en este espacio y que la Policía Nacional ha implementado dispositivos para garantizar el cumplimiento de la medida. “Es para evitar conglomeraciones y manifestaciones que tengan fines políticos. La Policía está actuando en estricto cumplimiento de este marco legal”, afirmó.
MÁS: Foro alerta sobre grave crisis de extorsiones y violencia en el transporte urbano de Lima y Callao
Con estas acciones, el Ejecutivo y la Municipalidad de Lima buscan reforzar el respeto a los símbolos patrios, ordenar el espacio público y preservar los lugares emblemáticos de la capital durante el actual periodo de emergencia.
TE PUEDE INTERESAR
- Carlos Bianchi asume presidencia de Perupetro tras salida oficial de Pedro Chira
- MTC intervendrá más de 6,900 km de vías en 12 regiones para fortalecer la integración territorial
- DANA “Paqari” generará nieve, lluvias y descenso de temperaturas en la sierra centro y sur del 17 al 19 de noviembre
- Chimbote: Ataque a quemarropa deja dos muertos dentro de un restaurante
- Minsa denuncia difusión de audios fraudulentos vinculados a presunta estafa
Contenido sugerido
Contenido GEC