El presidente de la república, José Jerí, encabezó esta mañana la ceremonia de izamiento de la bandera y entonación del Himno Nacional en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima. El acto contó con la presencia del jefe del gabinete ministerial, Ernesto Álvarez; el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo; y otras autoridades del Ejecutivo y municipales.

La actividad se realizó en cumplimiento del recientemente aprobado Decreto Supremo n.º 127, que establece la obligatoriedad de ejecutar ceremonias cívicas durante el periodo de estado de emergencia en Lima y Callao. La normativa dispone que todas las entidades públicas deberán izar la bandera nacional y entonar el himno cada lunes a las 8:00 a. m., con la presencia de sus máximas autoridades.

Autoridades realizan acto patriótico en la Plaza San Martín mientras entra en vigor su intangibilidad. (Foto: Presidencia)

Asimismo, se indica que las municipalidades deberán replicar esta ceremonia todos los domingos en la plaza principal de cada distrito. La disposición también autoriza la participación de cadetes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en actividades cívicas, de entrenamiento y despliegue en las calles, como parte de las acciones vinculadas al estado de emergencia.

Ejecutivo y Municipalidad de Lima refuerzan ceremonias cívicas y restricciones en espacios públicos. (Foto: Presidencia)

Intangibilidad en la Plaza San Martín

Durante el evento, el alcalde Renzo Reggiardo recordó que a partir de este viernes 14 de noviembre entrará en vigencia la intangibilidad de la Plaza San Martín, medida orientada a proteger el patrimonio histórico y evitar concentraciones con fines políticos. La decisión se toma en el contexto de las movilizaciones convocadas por sectores de la denominada “Generación Z” y algunos gremios sociales.

El burgomaestre precisó que la normativa prohíbe reuniones de carácter político en este espacio y que la Policía Nacional ha implementado dispositivos para garantizar el cumplimiento de la medida. “Es para evitar conglomeraciones y manifestaciones que tengan fines políticos. La Policía está actuando en estricto cumplimiento de este marco legal ”, afirmó.

Con estas acciones, el Ejecutivo y la Municipalidad de Lima buscan reforzar el respeto a los símbolos patrios, ordenar el espacio público y preservar los lugares emblemáticos de la capital durante el actual periodo de emergencia.