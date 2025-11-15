Con el objetivo de fortalecer la conectividad regional y mejorar la calidad de vida de millones de peruanos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Descentralizado (PVD), presentó las nuevas convocatorias de proyectos viales del programa Proregión 2 durante una rueda de negocios organizada en alianza con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El encuentro reunió a empresas constructoras, especialistas y representantes del sector transporte, quienes conocieron los detalles técnicos y el cronograma de los próximos procesos de licitación, que se iniciarán en el primer trimestre del 2026.

En esta nueva etapa del programa, se intervendrán 6,929 kilómetros de carreteras distribuidos en 12 departamentos: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Lima, La Libertad, Puno y Ucayali. Estos trabajos corresponden a 15 corredores viales alimentadores (CVA) que integrarán zonas productivas con mercados regionales y centros de exportación.

CAF financia con USD 300 millones el inicio de nuevas obras viales del programa Proregión 2. (Foto: Difusión)

Las obras beneficiarán directamente a más de 3.6 millones de personas, promoviendo un tránsito más seguro y eficiente, especialmente para el transporte de productos agrícolas. “ El compromiso del sector es impulsar el desarrollo de la infraestructura vial a través de Proregión 2 , a fin de mejorar la calidad de vida de las personas”, afirmó el viceministro de Transportes, Juan Haro.

Por su parte, el director ejecutivo de PVD, César Alvis, resaltó que esta iniciativa impulsa la competitividad regional, ya que conectará centros de producción con los principales mercados, puertos y corredores logísticos del país.

La CAF confirmó la aprobación de un préstamo de USD 300 millones, lo que garantiza transparencia, viabilidad y solvencia técnica en los futuros procesos. Además, especialistas del organismo internacional capacitaron al equipo técnico de PVD en gestión, ejecución y optimización de proyectos viales, presentando una guía innovadora orientada a mejorar caminos rurales y fortalecer la conectividad productiva.

Con estas acciones, el MTC reafirma su compromiso de promover un sistema vial moderno, seguro y eficiente, que integre territorios, dinamice las economías regionales y potencie la agroindustria nacional.

