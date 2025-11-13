En la región San Martín, el alcalde José Lazo Arce fue grabado mientras agredía salvajemente a su pareja, Cristina Kike Guerrero, quien tiene seis semanas de embarazo, dentro de la habitación en su vivienda.
Imágenes de América Noticias revelan cuando el burgomaestre forcejea con la mujer, quien le pide la suelte. Él se niega y la lanza contra la cama, mientras la mascota de ella, un perro de raza criolla quiso intervenir, pero salió despavorido ante la agresividad de Lazo Arce que, incluso, intentó agredir.
La autoridad amazónica a pesar de las súplicas y gritos, siguió golpeando a su cónyugue.
Denuncia ante la Policía
Alertados por los ruidos, familiares y vecinos salieron en ayuda de Kike Guerrero, quien denunció a su agresor ante la justicia por maltratos físicos y psicológicos.
La fémina precisó al matinal que el alcalde le dijo que no se haría cargo del hijo que tendrán. Incluso la amenazó. Pide ayuda pues no cuenta con recursos para sus controles natales.
