La Contraloría General de la República inició un megaoperativo de control en la región Tumbes, encabezado por el contralor César Aguilar Surichaqui, con el objetivo de supervisar obras públicas, servicios y el uso de los recursos del Estado.

En esta intervención participaron más de 50 auditores que se desplazaron por distintas provincias para verificar la situación de hospitales, colegios, comisarías y proyectos de infraestructura.

Durante la jornada, el titular de la Contraloría informó que esta acción forma parte de una nueva estrategia de supervisión preventiva, orientada a identificar posibles irregularidades en sectores críticos como salud, educación, transporte, vivienda y programas sociales.

Aguilar resaltó además la importancia del modelo de control preventivo, que ha permitido destrabar y reactivar obras paralizadas a nivel nacional.

En su recorrido, el contralor inspeccionó el avance del Hospital Saúl Garrido Rosillo (SAGARO), una obra de más de S/ 200 millones, y advirtió que solo presenta un avance del 36%, por lo que no se cumpliría con el plazo de entrega previsto para julio del 2026.

También se verificaron deficiencias estructurales en el colegio Túpac Amaru, en el distrito de Pampa Grande, donde se hallaron paredes con humedad, techos dañados y presencia de roedores, lo que pone en riesgo a más de 1.500 alumnos y docentes.

Asimismo, los equipos de control visitaron el puente Uña de Gato, en Zarumilla, obra valorizada en más de S/ 30 millones y actualmente paralizada pese a tener un avance superior al 90%. Según la Contraloría, se detectaron signos de deterioro prematuro y falta de medidas de protección, lo que compromete la inversión pública.

El operativo también alcanzó la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tumbes, donde se reiteró el pedido de información sobre un proyecto en investigación, además de inspecciones en hospitales como el José Alfredo Mendoza Olavarría y establecimientos de EsSalud y del Ministerio de Salud.

Finalmente, la Contraloría adelantó que los resultados de las supervisiones serán remitidos a las autoridades competentes para disponer acciones correctivas inmediatas.