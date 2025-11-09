Un trágico accidente se registró la madrugada de este domingo en la provincia de Espinar, región Cusco, donde un bus interprovincial de la empresa Rayo Dorado se despistó y volcó en el sector de Ranchomayo, perteneciente a la comunidad de Anansaya Collana.

De acuerdo con información preliminar, tres personas perdieron la vida y al menos 37 pasajeros resultaron heridos tras el siniestro, ocurrido aproximadamente a la 1:30 a.m.. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Espinar, donde reciben atención médica por politraumatismos y contusiones de diversa gravedad.

Según la Policía Nacional, el conductor del vehículo habría huido del lugar luego del accidente y hasta el momento no ha sido ubicado. Las autoridades competentes continúan las diligencias para determinar las causas del hecho y las posibles responsabilidades.

En tanto, la Policía de Carreteras y representantes del Ministerio Público de Espinar se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.

Por otro lado, la empresa Rayo Dorado emitió un comunicado en el que expresó su pesar por el accidente, señaló que brindará apoyo a las personas afectadas y que cooperará con las autoridades en el proceso de investigación.