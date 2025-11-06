El santuario histórico de Machu Picchu reafirmó su compromiso con la sostenibilidad al obtener por tercera vez la certificación de destino turístico carbono neutral, reconocimiento que consolida su liderazgo mundial en turismo responsable y conservación ambiental.

La ceremonia oficial se realizó el 5 de noviembre en el distrito de Machu Picchu, en la provincia de Urubamba, región Cusco. Autoridades locales calificaron la jornada como un “día histórico” tras confirmarse una reducción del 18 % en las emisiones de carbono desde el inicio del programa de neutralidad climática.

El logro fue posible gracias al trabajo articulado entre el municipio distrital de Machu Picchu, el SERNANP, y empresas privadas comprometidas con la sostenibilidad, entre ellas Inkaterra, Grupo AJE y la certificadora Green Initiative. Estas instituciones han implementado acciones ambientales sostenidas durante los últimos años.

De acuerdo con la organización Bosques Amazónicos (BAM), a través del proyecto REDD+ Castañeros, la ciudadela inca compensó sus emisiones mediante créditos de carbono generados por más de 560 familias de Madre de Dios, alcanzando una compensación total de 2 155 toneladas de CO₂e.

La ciudadela inca de Machu Picchu figura en la lista de sitios calificados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

¿Cuáles fueron las medidas implementadas?

Entre las principales medidas aplicadas destacan la instalación de compactadoras de residuos plásticos, una planta de biodiésel que evita la contaminación del río Vilcanota, un pirolizador que convierte los desechos orgánicos en biocarbón y una trituradora de vidrio que reduce el impacto en los ecosistemas locales. Estas acciones promueven la economía circular dentro del circuito turístico.

La entidad Green Initiative resaltó que el caso de Machu Picchu demuestra cómo el turismo puede desarrollarse bajo principios de mitigación del cambio climático y reducción efectiva de emisiones, subrayando que el santuario “mantiene su liderazgo climático a nivel mundial”.

Desde 2016, Machu Picchu impulsa un plan de gestión ambiental con metas a largo plazo: reducir sus emisiones en 45 % hacia 2030 y alcanzar cero emisiones en 2050, alineándose con los compromisos internacionales del Acuerdo de París.

Machu Picchu recibe su tercera certificación como destino turístico carbono neutral. (Foto: Instagram)

Este reconocimiento fortalece la imagen del santuario no solo como Patrimonio Mundial de la Humanidad, sino también como la primera Maravilla del Mundo en alcanzar la neutralidad de carbono, lo que refuerza su atractivo turístico en el contexto global.

¿Qué se recomienda a los turistas?

Para los viajeros, visitar Machu Picchu implica participar en un modelo de turismo responsable, donde la eficiencia energética, el manejo adecuado de residuos y la compensación de la huella ambiental son parte integral de la experiencia.

Con este nuevo logro, Machu Picchu se convierte en referente mundial de sostenibilidad, inspirando a otros destinos turísticos del Perú y del extranjero a seguir el mismo camino.