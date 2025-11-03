A partir del lunes 17 de noviembre se habilitará la reserva y el pago de boletos de ingreso 2026 para la Red de Caminos Inka y a la Llaqta de Machu Picchu, informó el Ministerio de Cultura a través de un comunicado.

La institución realizó este anuncio a fin de que los visitantes nacionales y extranjeros, así como a los operadores turísticos y agencias de viaje realicen una mejor planificación de su futura visita.

“En cumplimiento de las disposiciones técnicas de conservación y manejo de flujos de visitantes, los boletos de ingreso por la Red de Caminos Inka estarán vinculados al circuito 3B dentro de la Llaqta de Machupicchu”, indicó el Ministerio de Cultura.

“Esta acción busca optimizar la experiencia del visitante y asegurar una adecuada circulación dentro del monumento arqueológico, priorizando su conservación”, añadió el sector en su comunicado.

Las malas experiencias de los turistas causadas por una gestión deficiente, crisis sociales y servicios de baja calidad, entre otros, llevó a que New7Wonders alertara sobre la posibilidad de que Machu Picchu pierda su estatus de maravilla del mundo moderno. / Karel Navarro / AP

Asimismo, informó que ya realizan las coordinaciones técnicas necesarias para la próxima apertura de la ruta 6 del Camino Inka, la cual permitirá diversificar los circuitos de visita y descongestionar los actualmente habilitados.

Según cifras del Ministerio de Cultura y Mincetur, Machu Picchu recibió poco más de 1,5 millones de visitantes en 2024 y en lo que va de este año ya suma 858.941.

En síntesis, la venta anticipada inicia el 17 de noviembre, los boletos del Camino Inca incluirán acceso al circuito 3B, y el Mincul planifica la habilitación de una nueva ruta (la 6) para el 2026.

El ministerio también confirmó el aforo máximo de 5600 visitantes por día en fechas de alta demanda durante el 2026, mientras que el ingreso habitual será de 4500 personas el resto del año.

Los días con aforo ampliado serán:

El 1 de enero de 2026

Del 2 al 5 de abril de 2026 (Semana Santa)

Del 19 de junio al 2 de noviembre de 2026 (temporada alta)

Los días 30 y 31 de diciembre de 2026 (fin de año)

Vale recordar que la venta de boletos se realiza únicamente a través del portal oficial www.tuboleto.cultura.pe