Gladys Pereyra Colchado
Gladys Pereyra Colchado

Luego de tres décadas de cuestionamientos, la única empresa autorizada para trasladar pasajeros en buses en la ruta Hiram Bingham —que conecta Aguas Calientes con la ciudadela de Machu Picchu— ha dejado de tener el control absoluto del servicio. Al menos en el papel. El 4 de septiembre, culminó el contrato con Consettur Sac y el gobierno regional de Cusco ha anunciado la habilitación de servicio temporal a través de empresas locales, incluso de transporte escolar, mientras se define el concesionario definitivo. Sin embargo, gremios de turismo advierten improvisación en el proceso que podría poner en riesgo el acceso al principal destino turístico del país.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC