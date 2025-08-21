Gobierno inicia fase de promoción de Vía de Evitamiento Cusco: ¿qué problema busca solucionar y cuándo será adjudicada?

El Gobierno presentó en Cusco la fase de promoción de la Vía Evitamiento, un megaproyecto de infraestructura urbana que demandará USD 866 millones (incluido IGV) y que será concesionado bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) cofinanciada.

La obra busca aliviar la congestión vehicular en la ciudad beneficiando a 880.000 cusqueños, y consolidar a la región como un polo de atracción para la inversión privada y el turismo. Además, pretende facilitar la integración territorial en el corredor económico del sur del Perú.

El proyecto, liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de ProInversión, contempla 14,1 km de extensión, con un túnel mellizo de 4,1 km, 7,6 km de viaductos aéreos, cuatro puentes, un tramo de carretera de 1,9 km y dos intercambios viales estratégicos.

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, sostuvo que se trata de “una de las obras más importantes en materia de infraestructura urbana en el país”, y remarcó que su ejecución garantizará un estándar de operación y mantenimiento de largo plazo, con un horizonte de 20 años.

En línea con la política de atracción de capitales, el ministro destacó la incorporación de cláusulas anticorrupción en los contratos APP, mecanismo que busca reforzar la transparencia y la confianza de los inversionistas.

La concesión tendrá un plazo de 35 años y se prevé que la adjudicación internacional se realice en el tercer trimestre de 2026, según informó el director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio. Para ello, el proyecto ingresará en septiembre al proceso de promoción de la inversión privada, con el fin de avanzar en su estructuración y convocatoria.

Actualmente, se viene afinando el modelo económico-financiero y desarrollando estudios técnicos que permitan alcanzar un nivel de madurez de ingeniería de Clase 3, bajo estándares de AACE International. Entre los análisis en curso destacan cartografía comparada con tecnología LiDAR, estudios de hidrología, hidráulica, suelos, geología y geotecnia.