El hermano de Miley Cyrus confirmó que lanzará una canción inspirada en una pasada experiencia en la ciudadela inca ubicada en Perú. (Foto: Instagram / @braisonccyrus)
El hermano de Miley Cyrus confirmó que lanzará una canción inspirada en una pasada experiencia en la ciudadela inca ubicada en Perú. (Foto: Instagram / @braisonccyrus)
Por Redacción EC

El músico Braison Cyrus, hermano de Miley Cyrus, demostró un fuerte vínculo con el Perú al anunciar que estrenará una nueva canción titulada “Machu Picchu”, colaboración que presentará junto al dúo romántico Jesse & Joy.

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