El músico Braison Cyrus, hermano de Miley Cyrus, demostró un fuerte vínculo con el Perú al anunciar que estrenará una nueva canción titulada “Machu Picchu”, colaboración que presentará junto al dúo romántico Jesse & Joy.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el músico sorprendió a todos al compartir la portada de su canción, donde se puede ver el dibujo de una puerta de piedra, mientras detrás se aprecia el boceto de la maravilla del mundo que se ubica en Perú.

“’Machu Picchu’ con Jesse y Joy sale este viernes. ¡Presave enlace en mi biografía! ¡Tan emocionada porque lo oigas y tan honrada de que se unan a mí en él!”, escribió Braison Cyrus en su publicación, donde asegura que será un honor dar a conocer su emotivo vínculo con el país.

Como era de esperarse, el anuncio ha sido bien recibido por sus seguidores peruanos, quienes compartieron su alegría. Ante la gran cantidad de comentarios, Braison decidió pronunciarse y escribió: “puedo decir: ‘¿Perú es clave?’”, desatando nuevamente la euforia de sus fans en redes sociales.

Por su parte, el músico Jesse decidió agradecer la oportunidad de ser parte del tema a través de sus historias de Instagram. “Feliz de ser parte de esta canción, producida por mi hermano Martín Terefe y yo. Gracias, Braison Cyrus por invitarnos a esta hermosa canción”, escribió.

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El tema “Machu Picchu” será una colaboración del hermano menor de Miley Cyrus con el dúo romántico Jesse & Joy, quienes ofrecerán un concierto en Perú el próximo 31 de octubre en Costa 21.

Jesse & Joy confirma su regreso a Perú como parte de su gira internacional. (Foto: Difusión)

De esta manera, un nuevo artista internacional hace eco de la gran diversidad turística del Perú. Anteriormente, BTS resaltó la belleza peruana durante sus conciertos en el Estadio San Marcos y, en 2021, el cantante colombiano Camilo lanzó junto a su esposa, Evaluna Montaner, una canción titulada “Machu Picchu”.