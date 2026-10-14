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Resumen

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40 años de banda PeruJazz de Jean Pierre Magnet. Ellos son: Jean Pierre Magnet, Andrés Prado, Pudy Ballumbrosio, Manongo Mujica y Julio Zavala. (Foto: Elías Alfageme)
40 años de banda PeruJazz de Jean Pierre Magnet. Ellos son: Jean Pierre Magnet, Andrés Prado, Pudy Ballumbrosio, Manongo Mujica y Julio Zavala. (Foto: Elías Alfageme)
/ SOMOS > ELIAS ALFAGEME
Por Oscar García

Seis horas de espera antes de subir al escenario son una prueba de paciencia para cualquier músico. Pero un día de 1987, en el Festival de Umbría, en Italia, a los integrantes de Perujazz les aguardaba un reto mayor. Esa mañana, el organizador del show le comunicó al joven conjunto peruano que le correspondía tocar justo después de Sting. Ellos enmudecieron. Compartir cartel con un artista de la talla del líder de The Police era un sueño; pero salir a tocar después de él era otra cosa. Nadie cuerdo quiere tocar después del plato principal. Durante toda esa tarde, el animador repetía el anuncio: “Dopo Sting, il gruppo peruviano, ¡Perujazz!”. En el backstage, Jean Pierre Magnet, Manongo Mujica, Julio ‘Chocolate’ Algendones y Enrique Luna solo tenían nervios y dudas. Al final tocaron, con gente marchándose pero otros que sí conectaron con el jazz afroperuano. En los días siguientes, cuando entraban a un lugar, los locales los reconocían. Veían a los peruanos y les decían: “¡Eh, dopo Sting!”.

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