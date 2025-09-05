Perujazz celebra 40 años con un concierto especial en El Dragón de Barranco

Perujazz no celebra un aniversario más, celebra una vida entera dedicada a la música. Cuarenta años después de su nacimiento, la banda vuelve a reunir a su público en un espacio íntimo, donde la memoria y la improvisación se funden en un mismo pulso. La cita será en El Dragón de Barranco, escenario que promete convertirse en el epicentro de una velada irrepetible.

Desde 1984, la agrupación tomó un camino propio: combinar el jazz contemporáneo con los ritmos afroperuanos y andinos. Lo que en sus inicios parecía una osadía pronto se convirtió en un sello inconfundible. Con esa propuesta, Perujazz no solo representó al Perú, sino que también contribuyó a expandir las fronteras del jazz en América Latina y más allá, llevando su música a escenarios de Europa y Asia.

Desde 1984, Perujazz ha marcado un camino único en la música mundial, creando un puente entre tradición y vanguardia. (Foto: Cortesía PeruJazz)

En este nuevo capítulo, la formación reúne a Manongo Mujica en la batería, Jean Pierre Magnet en los saxofones, Andrés Prado en la guitarra y Pudy Ballumbrosio en la percusión, acompañados por Mario Cuba en el bajo. La química entre ellos no responde a fórmulas: cada concierto es distinto, cada noche se reinventa. La improvisación es el verdadero guion.

El público que asista no encontrará un repertorio cerrado, sino un viaje sonoro entre piezas clásicas de su discografía y composiciones recientes, grabadas durante su última gira europea. “Cada concierto es distinto, nunca sonamos igual”, afirma Manongo, convencido de que la frescura radica en dejar que la música encuentre siempre un camino nuevo.

Jean Pierre lo complementa con otra idea: “No es responsabilidad, es felicidad. Hacemos lo que nos gusta con ritmos atrapantes y frescos, y eso es Perujazz, algo que siempre ofrece novedad”. Esa energía, compartida con el público, es la que sostiene a la agrupación después de cuatro décadas.

La noche del concierto promete ser intensa. El Dragón de Barranco, con su cercanía y tradición, será el marco perfecto para que la música se expanda, sin etiquetas ni fronteras, en un ritual donde el jazz y el Perú laten al unísono. Cuarenta años después, Perujazz sigue recordando que la verdadera innovación está en el riesgo y en la libertad de tocar como si fuera la primera vez.