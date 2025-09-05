El cantautor argentino Axel, conocido como uno de los máximos exponentes de la música romántica en Latinoamérica, confirmó su regreso a Perú como parte de su gira “Íntimo”. En su visita, el intérprete de “Te voy a amar” se presentará en cuatro ciudades: Lima, Cusco, Arequipa y Chiclayo.

Como parte de su regreso a Perú, Axel confirmó una gira por diversas ciudades: Lima (23 de octubre), Cusco (24 de octubre), Arequipa (25 de octubre) y Chiclayo (26 de octubre).

Las entradas para estos conciertos estarán disponibles a partir del lunes 8 de septiembre a través de Teleticket, con un 20% de descuento válido con cualquier medio de pago.

Axel confirma gira por ciudades del Perú como parte de su tour “Íntimo”. (Foto: Instagram)

La gira “Íntimo” propone una experiencia especial, diseñada para reencontrarse con el público en un formato más personal y emocional, resaltando la esencia de sus grandes éxitos como “Te voy a amar”, “Celebra la vida” y “Amo”.

Con esta propuesta, el artista argentino Axel reafirma su conexión con el público peruano, ofreciendo una gira que busca dejar huella no solo en los escenarios, sino también en el corazón de quienes lo acompañen.

Axel volverá a Perú para una cita romántica con sus seguidores en cuatro ciudades: Lima, Cusco, Arequipa y Chiclayo. Las entradas saldrán a la venta el lunes, a partir de las 11 a.m. por Teleticket.