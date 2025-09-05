El cantautor argentino Axel, conocido como uno de los máximos exponentes de la música romántica en Latinoamérica, confirmó su regreso a Perú como parte de su gira “Íntimo”. En su visita, el intérprete de “Te voy a amar” se presentará en cuatro ciudades: Lima, Cusco, Arequipa y Chiclayo.
Como parte de su regreso a Perú, Axel confirmó una gira por diversas ciudades: Lima (23 de octubre), Cusco (24 de octubre), Arequipa (25 de octubre) y Chiclayo (26 de octubre).
LEE: Radiohead confirma su regreso a los escenarios con gira por Europa
Las entradas para estos conciertos estarán disponibles a partir del lunes 8 de septiembre a través de Teleticket, con un 20% de descuento válido con cualquier medio de pago.
La gira “Íntimo” propone una experiencia especial, diseñada para reencontrarse con el público en un formato más personal y emocional, resaltando la esencia de sus grandes éxitos como “Te voy a amar”, “Celebra la vida” y “Amo”.
Con esta propuesta, el artista argentino Axel reafirma su conexión con el público peruano, ofreciendo una gira que busca dejar huella no solo en los escenarios, sino también en el corazón de quienes lo acompañen.
MÁS INFORMACIÓN: Antonio Cartagena lanza “Dime y dile”, nuevo tema con salsero Tony Vega
Axel volverá a Perú para una cita romántica con sus seguidores en cuatro ciudades: Lima, Cusco, Arequipa y Chiclayo. Las entradas saldrán a la venta el lunes, a partir de las 11 a.m. por Teleticket.
TE PUEDE INTERESAR
- Charly García anuncia colaboración con Sting que se lanzará en octubre
- Lucía de la Cruz, Dilbert Aguilar y Marisol encabezan la octava edición del Festival de Lima
- Javier Castañón se reinventa: debuta como compositor con la cumbia “La gringa bella”
- “Antes nosotros buscábamos las colaboraciones, ahora nos llaman”: Grupo 5 tras abrirse camino afuera anhelan feat. con estrella italiana
- Molchat Doma, la banda del viral “Sudno”: “Hay una atmósfera gris y tensa que se filtra en nuestro sonido”
Contenido sugerido
Contenido GEC