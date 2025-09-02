El salsero peruano Antonio Cartagena, lanzó el tema “Dime y Dile”, grabado a dúo con el cantante puertorriqueño Tony Vega, reconocido por canciones como “Lo mío es amor” y “Esa mujer”, mismo que ya está disponible en sus plataformas musicales.

“Es una linda sorpresa para mis seguidores, dará mucho que hablar, me entusiasma la idea de haber grabado a dúo con un tremendo exponente, es un regalo para mi gente que ama lo que hago con cariño, respeto y dedicación” , dijo el cantante.

A la par de su nueva canción, el cantante realizó una serie de presentaciones en varias ciudades del país, incluyendo Chimbote, Trujillo y Cañete, mismas que congregaron a miles de sus fans.

De ese modo, durante la gira, Cartagena interpretó canciones de su repertorio como “Sin ti” y “Ni siquiera”, acompañado por su orquesta habitual, con las que emocionó a sus seguidores.

Antonio Cartagena y Roberto Blades

Anteriormente, el salsero realizó una gira en Estados Unidos, donde compartió escenario con el cantante panameño Roberto Blades.

También se ha presentado en Bogotá (Colombia), en el centro de eventos y convenciones Ascanio, un espacio en el que también han actuado artistas del género como Maelo Ruiz, José Alberto “El Canario”, Luisito Carrión y La Orquesta Guayacán.