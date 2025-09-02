El nombre de Javier Castañón ha estado ligado al bolero y la música romántica, pero este 2025 el artista da un giro en su carrera: su incursión en la composición con una bella y pegajosa cumbia. Tras 48 años de aplaudida trayectoria, el dos veces nominado al Grammy Latino estrenará “La gringa bella” durante el espectáculo “Javier Castañón en Concierto: Por eso canta y canta”, a realizarse este sábado 13 de septiembre, en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

La velada combinará lo mejor de su repertorio de música internacional con la esperada cumbia, tema de la coautoría de Castañón y el cantante Oscar Bowles. Sin perder el sello sentimental que lo ha hecho tan querido en el Perú y el extranjero, “La gringa bella” propone una sonoridad fresca y bailable que revela al artista en una faceta distinta.

“Este estreno es una forma de agradecer al público que me ha acompañado durante tantos años. La música siempre evoluciona y yo con ella, pero sin perder mi esencia”, afirma Castañón, de su debut en la composición.

Con casi medio siglo en los escenarios, Javier Castañón ha sabido mantenerse vigente gracias a su versatilidad y pasión por la música. Su propuesta abarca géneros diversos —desde boleros y rancheras hasta merengue y ahora cumbia—, demostrando que su talento no tiene fronteras. Hoy, en plena madurez artística, abre una nueva etapa con este lanzamiento y otros temas que irá presentando más adelante, con los que promete seguir conquistando a su público y atraer a nuevas generaciones de seguidores.

Invitados especiales

La gala “Javier Castañón en Concierto: Por eso canta y canta” contará con la participación de Noelia Calle (Yuri de Yo Soy), Raúl Gutiérrez (Gilberto Santa Rosa de Yo Soy) y del cantante y productor boliviano estadounidense Oscar Bowles, quien llegará desde Virginia, EE.UU. para acompañar a Castañón en una noche de estrenos, emociones y recuerdos. La animación estará a cargo del carismático Koki Salgado.