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Ricky Martin regresa a Lima este 10 de septiembre para ofrecer uno de los conciertos más esperados del año en Costa 21. (Foto: Difusión)
Ricky Martin regresa a Lima este 10 de septiembre para ofrecer uno de los conciertos más esperados del año en Costa 21. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El cantante puertorriqueño Ricky Martin regresa a Lima este 10 de septiembre para ofrecer uno de los conciertos más esperados del año en Costa 21, en el marco de su gira internacional “Ricky Martin Live”. La preventa oficial se llevará a cabo los días 29 y 30 de mayo, desde las 10 a.m., con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank a través de Teleticket.

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