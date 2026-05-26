El cantante puertorriqueño Ricky Martin regresa a Lima este 10 de septiembre para ofrecer uno de los conciertos más esperados del año en Costa 21, en el marco de su gira internacional “Ricky Martin Live”. La preventa oficial se llevará a cabo los días 29 y 30 de mayo, desde las 10 a.m., con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank a través de Teleticket.

Reconocido como una de las máximas figuras de la música latina a nivel mundial, Ricky Martin llega al Perú en medio de una exitosa trayectoria marcada por premios internacionales, millones de discos vendidos y una lista interminable de éxitos globales. Cabe resaltar que el artista regresa a Lima luego de dos años de su última visita.

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Durante el show, la estrella del pop latino interpretará algunos de los temas más emblemáticos de su carrera como “Livin’ la Vida Loca”, “Vuelve”, “La Mordidita”, “Tal Vez” y “Tu Recuerdo”, en una noche que combinará nostalgia, fiesta y emoción.

La producción del espectáculo en Costa 21 incluirá una puesta en escena de nivel internacional, efectos visuales de última generación y un despliegue artístico diseñado para brindar una experiencia inolvidable al público peruano.

Cabe destacar que Ricky Martin es considerado uno de los artistas latinos con mejor performance en vivo, gracias a sus shows cargados de baile, interacción y potencia escénica.

En redes sociales, miles de usuarios ya han manifestado su entusiasmo por el regreso del cantante al país, anticipando una alta demanda de entradas durante los primeros días de preventa.

La estrella del pop latino confirmó su regreso al país como parte de su gira internacional "Ricky Martin Live". (Foto: Difusión)

La preventa oficial para ver a Ricky Martin en Lima se realizará este 29 y 30 de mayo desde las 10 a.m. a través de Teleticket, con un descuento del 15% con tarjetas Interbank hasta agotar stock.