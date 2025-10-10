El clásico “A medio vivir”, uno de los mayores éxitos en la carrera de Ricky Martin, renace en una versión cautivadora junto al reconocido cantante mexicano Carín León. El sencillo, lanzado bajo el sello Sony Music Latin, ya está disponible en todas las plataformas digitales acompañado de su video musical oficial.

Sin perder la esencia que convirtió a “A medio vivir” en un himno de la música latina, esta nueva interpretación ofrece un enfoque moderno y emocionalmente poderoso.

Bajo la producción de Casta y Andrés Saavedra, la canción conserva la intensidad lírica del tema original, compuesto por el venezolano Franco De Vita, explorando la desolación y la esperanza que deja la pérdida de un gran amor.

Ricky Martin presenta una nueva versión de “A medio vivir” junto a Carín León. (Foto: Sony Music)

La voz de Ricky Martin aporta la nostalgia y el dramatismo que marcaron la versión original de 1995, mientras que Carín León añade su sello interpretativo, fusionando la calidez del pop con los matices del regional mexicano.

El video que acompaña el lanzamiento, dirigido por Carlos Pérez, director creativo de Elastic People, eleva la propuesta visual a un nivel cinematográfico. El clip resalta la conexión emocional entre ambos artistas.

Este lanzamiento también marca el inicio de un nuevo capítulo en la carrera de Ricky Martin, ganador de múltiples Grammy y Latin Grammy, quien continúa expandiendo su legado musical con proyectos que cruzan fronteras.

El artista retoma su gira internacional “Ricky Martin Live”, con presentaciones totalmente agotadas en el Claro Arena de Chile los días 4 y 5 de octubre, antes de continuar por Australia, Europa, México, California y los Emiratos Árabes Unidos.