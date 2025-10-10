La icónica banda sueca The Cardigans llegará por primera vez al Perú el 12 de febrero de 2026 para ofrecer un concierto en el Duomo Costa 21 de San Miguel. El show, parte de su gira internacional “The Rest of the Best Tour”, reunirá todos sus grandes éxitos, entre ellos “Lovefool”, “My Favourite Game”, “Erase/Rewind”, “Been It” y “For What It’s Worth”.

Formados en la ciudad sueca de Jönköping en 1992, The Cardigans irrumpieron en la escena internacional con un estilo que combinaba el encanto del pop con una sensibilidad alternativa.

Integrados por Nina Persson (voz), Peter Svensson (guitarra), Magnus Sveningsson (bajo), Bengt Lagerberg (batería) y Lars-Olof Johansson (teclados), el grupo se destacó por una propuesta sonora que rompía esquemas y marcó a toda una generación.

The Cardigans confirma su primer concierto en Perú para 2026. (Foto: Instagram)

Su primer álbum, “Emmerdale” (1994), los consolidó como una de las nuevas promesas de la música sueca. El sencillo “Rise & Shine” se convirtió en un fenómeno radial y fue elegido por la revista Slitz como parte del mejor disco del año. Poco después, con “Life” (1995), la banda comenzó a captar atención fuera de su país, preparando el terreno para su gran salto internacional.

Ese salto llegaría con “First Band on the Moon” (1996), que incluye su éxito más recordado, “Lovefool”. La canción alcanzó fama mundial tras ser incluida en la banda sonora de Romeo + Juliet de Baz Luhrmann, catapultando al grupo a los primeros lugares de los rankings. Su melodía pegajosa y su letra melancólica encapsularon la esencia de los noventa: vulnerabilidad, deseo y encanto pop.

A partir de entonces, The Cardigans se reinventaron sin miedo a explorar nuevos territorios musicales. Su disco “Gran Turismo” (1998) introdujo un sonido más oscuro y electrónico, con temas emblemáticos como “My Favourite Game” y “Erase/Rewind”.

The Cardigans confirma su primer concierto en Perú para 2026. (Foto: Instagram)

MÁS INFORMACIÓN: Gian Marco pospone sus conciertos en Perú como apoyo a Agua Marina tras feroz atentado

Con más de 15 millones de discos vendidos, The Cardigans han dejado una huella indeleble en la música contemporánea. Su influencia se mantiene viva gracias a su presencia en películas, series y playlists que celebran lo mejor del pop alternativo de los 90. La voz inconfundible de Nina Persson sigue siendo una de las más reconocibles y queridas del género.

Las entradas para su esperado show en Lima estarán disponibles en Teleticket desde el lunes 13 a las 10 a.m., con descuentos para clientes Interbank. El evento es apto para mayores de 10 años acompañados por un adulto.