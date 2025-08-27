Big Time Rush confirmó su esperado regreso a Perú como parte de su gira mundial ‘Big Rush In Real Life Worldwide’. La cita será el 27 de febrero de 2026 en el escenario de Costa 21, donde los integrantes de la banda revivirán toda la fiebre de su icónica serie de Nickelodeon junto a sus fanáticos peruanos.

El espectáculo tendrá un valor agregado para los “Rushers”: la presencia de Katelyn Tarver y Stephen Kramer Glickman, quienes dieron vida a Jo y Gustavo en la exitosa ficción juvenil. Ambos acompañarán al grupo en todas las fechas de la gira, convirtiendo este encuentro en una verdadera reunión épica.

El grupo interpretará todas las canciones de su recordada serie de Nickelodeon, incluyendo temas inéditos en vivo. (Foto: Redes sociales)

La agrupación interpretará todas las canciones de su serie, incluyendo varias que nunca antes habían sido presentadas en un escenario. Además, los seguidores podrán revivir los momentos más memorables del programa y disfrutar de sorpresas adicionales preparadas especialmente para esta gira.

Las entradas estarán disponibles primero en preventa exclusiva para miembros del Fan Club oficial de Big Time Rush, el miércoles 27 de agosto. Ese mismo día comenzará también la preventa con tarjeta BBVA a las 11:00 a. m., mientras que, a través de Teleticket.

La preventa de entradas iniciará el 27 de agosto a través de Teleticket y la venta general el 29 del mismo mes. (Foto: Difusión)

Los paquetes VIP ofrecerán experiencias únicas como meet & greet, acceso al lounge temático “Palm Woods” y un pre-show huddle con la banda.

Con esta gira, Big Time Rush vuelve a pisar Sudamérica tras el éxito de su tour en 2023 y reafirma el impacto que mantiene desde su estreno en Nickelodeon en 2009, cuando se convirtió en un fenómeno mundial juvenil.