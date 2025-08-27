Después de años de espera, Green Day regresa a Lima para encender el Estadio San Marcos este miércoles 27 de agosto en un concierto que promete ser inolvidable. Liderados por Billie Joe Armstrong, los californianos volverán a reencontrarse con el público peruano en un espectáculo que combina clásicos, nuevos temas y la energía que los caracteriza.

Esta será la tercera vez que el grupo pisa suelo nacional, luego de sus memorables presentaciones en 2010 y 2017. La expectativa es enorme: desde la víspera, decenas de seguidores instalaron carpas y bolsas de dormir en las afueras del estadio, con el objetivo de ingresar en las primeras filas.

La gira “Green Day South America 2025” también incluye paradas en Santiago de Chile (30 de agosto), São Paulo (7 de septiembre) y Asunción (15 de septiembre).

Green Day brindará concierto en el Perú. (Foto: Redes sociales)

El concierto en Lima abrirá sus puertas a las 5 p.m., con la presentación de los británicos Bad Nerves a las 7 p.m., seguidos de Green Day a las 8:30 p.m. Aunque el horario puede variar, la organización ha dispuesto boleterías oficiales de Ticketmaster en la avenida Amezaga desde las 3:30 p.m.

Los precios de las entradas aún disponibles van desde S/ 277.70 en preventa con BBVA hasta S/ 382.00 en occidente. La productora Masterlive Perú recordó que se recomienda evitar la compra a revendedores.

La productora difundió el mapa oficial de accesos, además de recomendaciones de seguridad y lista de objetos prohibidos.

El setlist, basado en el concierto de Bogotá, incluye himnos como American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, Basket Case, 21 Guns y Wake Me Up When September Ends, además de canciones de su último álbum Saviors.

Para garantizar una experiencia segura, se contará con seguridad privada, asistencia médica y protocolos de ingreso. Entre los objetos prohibidos se encuentran cámaras profesionales, mochilas grandes, alimentos, bebidas, paraguas y cualquier artículo que represente un riesgo.

Green Day promete una velada de punk rock que marcará a toda una generación de fanáticos peruanos, consolidando su lugar como una de las bandas más influyentes del género.