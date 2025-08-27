Escritor peruano Oscar Osorio es nominado al Premio Ringo de los cómics: compite contra Tom King

El hombre amó tanto al perro que lo inmortalizó en la literatura; no es una oración general, sino específica, sobre el cómic “Una aventura interminable” del peruano Oscar Osorio (Lima, 1995), quien convirtió a su fiel Odín, un peludo de tamaño discreto, en personaje. Es el asistente del protagonista, Mark, quien ha dejado su trabajo de economista para escribir historietas. Una historia que refleja la vida del autor y que ha captado las miradas por su nominación a un premio.

“Es una historia muy personal y habla sobre mis inicios haciendo cómic. El protagonista también está pensando en una historia y se apoya en su perro, que es su confidente, su ‘Virgilio’”, contó el escritor a El Comercio desde su casa. “En mi vida anterior en el mundo corporativo, cuando uno llega cansado, sin ganas, y encuentras al perrito que te mueve la cola, que juega; ese sentimiento de tranquilidad es algo que quise plasmar en la obra”, sostuvo. En el cómic Odín habla con el protagonista, lo regaña, pero sobre todo acompaña en la empresa de hacer un cómic en un país sin industria, donde dedicarse a este arte es, más que una apuesta, un coqueteo con el abismo.

Pero en la vida real la apuesta parece haber funcionado. Osorio ha sido nominado en tres categorías de los Premios Ringo, galardón creado en memoria del dibujante de cómics Mike Wieringo y que se entrega desde hace ocho años en la Comic Con de Baltimore, Estados Unidos. Él compite por los premios a Mejor antología por “Historias del nuevo mundo”, Mejor número independiente o historia por “Una aventura interminable” y Mejor escritor. Esta última categoría destaca porque Osorio compite con autores superventas como Tom King, Scott Snyder y James Tynion IV.

"A Never-Ending Adventure", el cómic de Oscar Osorio nominado a los Ringo Awards. / Oscar Osorio

¿Cómo así un peruano, pero sobre todo un novato, que renunció a su trabajo hace tres años para dedicarse a esto, es nombrado entre los escritores con más demanda? Osorio lo atribuye a un “pedido popular”. Cada categoría de los Ringos permite que dos nominados entren por votación de los lectores; el resto lo eligen profesionales de la industria. Osorio movió en sus redes sociales, entre la comunidad de lectores que forjó en su proceso de autopublicación, la convocatoria. “Aparentemente llegamos con el pedido de que consideren estas obras dentro de la votación”, dijo. El peruano aseguró también que la organización de los premios revisa el material propuesto. “No puedes pedir que pongan un autor fantasma o una obra de dos páginas, o una obra inventada [inexistente]”, aseguró el autor, cuya obra ha sido publicada solo en inglés.

“Imagino que ese pedido popular de mi obra, de mí como escritor, ha llegado a la organización, han revisado mi trabajo. Tengo conocidos allá, tengo bastantes amigos, gente a la que han nominado también. Entonces deben haber hecho su cuadre y dicho, ‘esta obra está bien, esta persona está bien, así que adelante’”, dijo.

Mientras “Una aventura interminable” es un examen a los procesos creativos con referencias a otras obras de la cultura popular, con un estilo narrativo influenciado por los cómics estadounidenses, “Historias del nuevo mundo” es una recopilación de cómics breves donde el autor imagina diversos futuros para la humanidad; gente pobre que por voluntad propia acepta ser la mascota de otros seres humanos, niños artificiales a la venta en el supermercado u oficinistas atrapados en una simulación de realidad virtual. El terreno de Osorio es la ciencia ficción, la distopía.

“Intento que las historias que cuento plasmen de cierta forma mi identidad; no son historias exactas sobre latinidad, sobre el Perú o sobre cultura peruana, pero sí es un punto de vista de alguien distinto, porque finalmente yo vengo de un lugar distinto, tengo otra perspectiva”, dijo el autor, para el cual conseguir dibujantes es un reto; después de todo, los mejores talentos siempre están ocupados. En las obras nominadas ha contado con el arte de Vinícius Carreiro, Terri Susca, Mary Landro, Amalas Rosa, etc. Gane o no en los premios Ringo, su trabajo recién comienza.

El escritor peruano Oscar Osorio con una de sus obras. "Don't Push the Red Button". Él publica en idioma inglés. / JOEL ALONZO