Día del Cómic Festival presenta la quinta edición del Concurso Nacional de Cómic. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Todo está listo para el V Concurso Nacional de Cómic, iniciativa que busca impulsar la creación de historieta peruana y que forma parte de las actividades principales del Día del Cómic Festival 2026. El evento se desarrollará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 en el Parque Próceres de la Independencia, en el distrito de Jesús María.

