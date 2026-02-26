Todo está listo para el V Concurso Nacional de Cómic, iniciativa que busca impulsar la creación de historieta peruana y que forma parte de las actividades principales del Día del Cómic Festival 2026. El evento se desarrollará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 en el Parque Próceres de la Independencia, en el distrito de Jesús María.

La convocatoria tiene alcance nacional y está dirigida a autores peruanos mayores de edad, quienes podrán participar de manera individual o en equipos de hasta cuatro integrantes. El objetivo es promover nuevas propuestas narrativas dentro del cómic peruano contemporáneo.

Según las bases, las obras deberán ser autoconclusivas, inéditas y originales, sin utilizar personajes previamente conocidos o publicados. El concurso admite temáticas libres, que van desde ciencia ficción y fantasía hasta drama, comedia o romance, así como estilos de dibujo abiertos, incluyendo cómic tradicional y manga.

Día del Cómic Festival presenta la quinta edición del Concurso Nacional de Cómic. (Foto: Instagram)

Los trabajos serán evaluados por un jurado especializado que calificará aspectos como creatividad, estructura del guion, calidad gráfica y cumplimiento de los requisitos establecidos.

Los proyectos deberán enviarse de manera virtual al correo oficial del festival entre el 15 de enero y el 31 de marzo de 2026. Cada propuesta deberá contar con un mínimo de diez páginas en formato A3 y presentarse en archivos digitales a color.

El concurso otorgará un premio de S/3,000 al primer lugar, además de reconocimientos para el segundo y tercer puesto. Los ganadores serán anunciados durante la inauguración del Día del Cómic Festival 2026, el jueves 30 de abril.