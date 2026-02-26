Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Todo está listo para el V Concurso Nacional de Cómic, iniciativa que busca impulsar la creación de historieta peruana y que forma parte de las actividades principales del Día del Cómic Festival 2026. El evento se desarrollará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 en el Parque Próceres de la Independencia, en el distrito de Jesús María.
TE PUEDE INTERESAR
- “Es bonito ser famosa, pero trae soledades”: Fey habla de la luz y la penumbra de la fama y de la libertad con la que vive el paso del tiempo
- “Estoy en un funeral y alguien grita ‘¡Don Armando!’”: actor de “Betty, la fea” habla del peso y recompensa de su personaje
- Stephanie Cayo aviva rumores de posible relación con Alejandro Sanz tras acompañarlo en su gira
- Lizeth Marzano: Cámaras revelan lo que Adrián Villar hizo tras atropellar y matar a deportista
- Fallece Katherine Short, hija del actor Martin Short, a los 42 años