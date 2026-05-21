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La institución financiera cuenta con una trayectoria de más de 25 años | Foto: Difusión / Facebook / Composición EC
La institución financiera cuenta con una trayectoria de más de 25 años | Foto: Difusión / Facebook / Composición EC
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP autorizó la conversión de Financiera Efectiva S.A. a empresa bancaria bajo la denominación de Banco Efectiva mediante una resolución emitida el 20 de mayo.

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