La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP autorizó la conversión de Financiera Efectiva S.A. a empresa bancaria bajo la denominación de Banco Efectiva mediante una resolución emitida el 20 de mayo.

Esta medida, oficializada mediante la resolución SBS N.° 01444-2026 responde a una estrategia institucional que pretende ampliar su ámbito de operación, fortalecer la competitividad y consolidar su modelo de negocio en el mercado peruano.

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Para otorgar el permiso, el ente regulador evaluó la viabilidad del negocio, la idoneidad y experiencia de los accionistas y directivos, además del cumplimiento de las normas de solvencia y gestión de riesgos.

Con más de 25 años de trayectoria en el sector crediticio, la institución administra actualmente una cartera de préstamos superior a los 1 300 millones de soles y atiende a una base que supera los 260 000 clientes.

A partir de este cambio, la entidad indicó que continuará otorgando créditos minoristas y desarrollando productos de captación, con el objetivo de dinamizar la competencia, fomentar la innovación y ampliar la inclusión financiera en el sistema.