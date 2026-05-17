Por Redacción EC

Mayo 2026 representa para miles de peruanos uno de los meses más esperados del año, debido al pago de un importante beneficio laboral: la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Este monto equivale, en promedio, a una remuneración anual y debe ser depositada por el empleador a favor del trabajador formal en un 50 %, tanto en los meses de noviembre como abril. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que las empresas que no cumplan con el pago dentro del plazo establecido se exponen a sanciones económicas, cuya severidad dependerá del tamaño de la empresa y del nivel de incumplimiento detectado. Así, es importante que los trabajadores conozcan la lista actualizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de las tasas promedio que ofrecen los bancos y cajas municipales del país. Esto permitirá que el usuario obtenga una mayor rentabilidad a futuro tras depositar su dinero. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.