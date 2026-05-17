Mayo 2026 representa para miles de peruanos uno de los meses más esperados del año, debido al pago de un importante beneficio laboral: la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Este monto equivale, en promedio, a una remuneración anual y debe ser depositada por el empleador a favor del trabajador formal en un 50 %, tanto en los meses de noviembre como abril. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que las empresas que no cumplan con el pago dentro del plazo establecido se exponen a sanciones económicas, cuya severidad dependerá del tamaño de la empresa y del nivel de incumplimiento detectado. Así, es importante que los trabajadores conozcan la lista actualizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de las tasas promedio que ofrecen los bancos y cajas municipales del país. Esto permitirá que el usuario obtenga una mayor rentabilidad a futuro tras depositar su dinero. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ BANCOS O CAJAS OFRECEN LAS MEJORES TASAS DE INTERÉS PARA DEPÓSITOS DE CTS?

En un análisis compartido por RPP, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) indicó que ciertas entidades financieras y cajas municipales suelen ofrecer tasas atractivas para que los trabajadores formales que reciben su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) depositen su dinero y obtengan una buena rentabilidad. Entre ellas están Financiera Proempresa con un rendimiento mínimo de 6,9 %, seguida de Infinance XP (antes Financiera Oh!), Caja Piura y Caja Del Santa, cuyos productos alcanzan al menos el 6,5 % de interés.

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Eso no es todo, en la lista también destacan la Caja Metropolitana de Lima, con una tasa de 6,3 %; Caja Rural Los Andes, con 6 %; y Cencosud, que ofrece un rendimiento de 5,75 % para este tipo de cuentas. Por su parte, entidades como Caja Rural Prymera, Financiera Confianza, Banco Santander, Caja Trujillo y Compartamos Banco registran una tasa promedio cercana al 5,5 % para depósitos CTS. Sin embargo, entre las entidades que ofrecen menores intereses figuran Interbank, con tasas que oscilan entre 0,25 % y 1,5 %, y Scotiabank, con rangos de entre 0,3 % y 2,6 %. En el caso del Banco de Crédito del Perú (BCP) ofrece tasas que van del 1 % al 3 %, mientras que BBVA presenta rendimientos de entre 1,1 % y 2,6 %.

¿QUIÉN RECIBE LA CTS SI UN EMPLEADO FALLECE?

Según el asesor legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Juan Tompson, en caso de fallecimiento del trabajador, la empresa se encuentra obligada a realizar el depósito que corresponde a la CTS dentro de las 48 horas siguientes, en la entidad financiera que el trabajador haya elegido anteriormente. De esta manera, tras la aprobación, el cónyuge o conviviente acreditado solo podrá cobrar el 50 % del monto acumulado. La otra parte del dinero aún estará a disposición de la entidad financiera hasta que se presente el testamento o declaratoria de herederos.