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CTS 2026: ¿Qué pasa si la empresa no paga a tiempo? Es IMPORTANTE que sepas esto | Foto: Andina
CTS 2026: ¿Qué pasa si la empresa no paga a tiempo? Es IMPORTANTE que sepas esto | Foto: Andina
Por Redacción EC

Hoy, viernes 15 de mayo, vence el plazo definitivo para que las empresas privadas depositen la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de este primer tramo del 2026. Este respaldo económico considerado vital contra el desempleo es clave para miles de trabajadores formales, especialmente porque este año se puede retirar en su totalidad. Sin embargo, la incertidumbre crece entre quienes temen que sus empleadores incumplan la norma alegando falta de liquidez o intentando pactar prórrogas que no tienen validez legal. Conoce cuáles son las severas multas que enfrentan las empresas infractoras, cómo se calculan los intereses a tu favor y de qué manera la Sunafil intervendrá para garantizar que recibas hasta el último sol de este beneficio laboral.

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