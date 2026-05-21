Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú. Foto: GEC.
Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú. Foto: GEC.
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar estuvo en los siguientes niveles: inicio de S/3,4140, cierre de S/3,4150, promedio de S/3,4105, mínimo de S/3,4050 y máximo de S/3,4220.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.