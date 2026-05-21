De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar estuvo en los siguientes niveles: inicio de S/3,4140, cierre de S/3,4150, promedio de S/3,4105, mínimo de S/3,4050 y máximo de S/3,4220.

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se negociaron US$351 millones en el mercado spot interbancario, 37% menos del flujo visto ayer (US$550 millones). Asimismo, hubo vencimiento de swap cambiario venta por parte del BCR por S/187 millones los cuales fueron renovados en su totalidad.

Por otro lado, los inventarios de petróleo crudo de la AIE disminuyeron en -7.863 millones de barriles, muy por debajo de la caída esperada de -2.500 millones y profundizando el descenso previo de -4,306 millones. El dato reflejó una oferta más ajustada en el mercado petrolero, brindando soporte a los precios del crudo.

Irán indicó que está evaluando una nueva propuesta de Estados Unidos, transmitida a través de Pakistán, en un contexto en el que se afirma que las negociaciones se encuentran en su etapa final. Irán reiteró que entre sus principales demandas están el desbloqueo de activos en el extranjero y el levantamiento de las restricciones a sus puertos.

Asimismo, el líder supremo iraní ha establecido que el uranio enriquecido debe permanecer en el país, mientras que el presidente Trump exige su retiro como condición central para poner fin al conflicto.