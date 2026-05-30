Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo designó a Esteban Mario Bertarelli Bustamante como nuevo presidente del directorio de Perú-Petro S. A. , la empresa estatal encargada de promover, negociar y supervisar los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: