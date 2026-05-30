El Poder Ejecutivo designó a Esteban Mario Bertarelli Bustamante como nuevo presidente del directorio de Perú-Petro S. A. , la empresa estatal encargada de promover, negociar y supervisar los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 020-2026-EM, publicada este viernes en el diario oficial El Peruano y refrendada por el ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechán.

Según la norma, el nombramiento responde a la necesidad de cubrir la vacante existente en la presidencia del directorio de Perú-Petro.

En los considerandos de la resolución se recuerda que la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley N.° 26221) creó Perú-Petro como una empresa estatal de derecho privado adscrita al sector Energía y Minas, organizada bajo la forma de sociedad anónima.

Asimismo, se precisa que el directorio de la entidad está conformado por cinco miembros y que su presidente debe ser designado mediante resolución suprema, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.° 26225, Ley de Organización y Funciones de Perú-Petro.

Con la designación de Bertarelli, el Gobierno busca completar la conformación de la dirección de la empresa en un contexto en el que el sector busca impulsar nuevas inversiones y asegurar la continuidad de las operaciones de exploración y producción de hidrocarburos en el país.