Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Minem anunció cambios en el directorio de Perú-Petro (Fuente: Perú-Petro)
El Minem anunció cambios en el directorio de Perú-Petro (Fuente: Perú-Petro)
Por Redacción EC

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, indicó el lunes que esta semana habrá cambios en el directorio de Perú-Petro.