El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, indicó el lunes que esta semana habrá cambios en el directorio de Perú-Petro.

En declaraciones para RPP, comentó que dicha entidad necesita un directorio “proactivo” que saque adelante los proyectos que tiene.

“Ya se tienen las bases, ya se habían hecho concursos que se han tirado nuevamente atrás para dar la buena pro”, dijo el líder del Minem, quien acotó que existen proyectos actualmente paralizados que le significan miles de millones de dólares al Estado peruano.

“Hay reservas de gas que pueden ser exploradas, pero que no se sueltan, tenemos Megantoni. Si esto no se hace, vamos a estar como Bolivia, pasando de la enorme riqueza a después estar sin nada”, sostuvo Alfaro.

El actual presidente del directorio de Perú-Petro es Carlos Niño Neira Ramos, quien fue nombrado en enero pasado por el exministro Luis Bravo de la Cruz, durante el mandato del censurado expresidente José Jerí.

Lee la resolución suprema con la que se nombró al actual presidente del directorio de Perú-Petro.

Cambios en Petro-Perú

El economista Edgar Leonidas Zamalloa Gallegos asumirá la presidencia del directorio de Petro-Perú, en reemplazo Elba Rojas, quien ocupaba el cargo desde el 23 de diciembre del año pasado.

Zamalloa asumió esta nueva posición desde el 7 de marzo de 2026, según el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de la compañía.

La decisión fue informada mediante un Hecho de Importancia publicado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), donde se comunicó la renovación de todo el directorio de la petrolera estatal.

