Anadarko Perú decidió avanzar a la siguiente etapa de exploración de hidrocarburos en aguas profundas frente a la costa norte del país y prevé perforar su primer pozo exploratorio en el Lote Z-62 en 2027.

La compañía, operadora de los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados en la Cuenca Trujillo, comunicó a Peru-Petro su decisión de ingresar al Tercer Periodo Exploratorio, una fase que contempla la perforación del pozo y que será determinante para confirmar si existe potencial comercial de hidrocarburos en la zona.

La decisión se sustenta en los resultados de los estudios de sísmica marina 3D realizados en 2024, que abarcaron un área de 6.018 km². Según la empresa, se trata del levantamiento sísmico de mayor extensión realizado en la costa del Pacífico.

Los estudios demandaron una inversión aproximada de US$40 millones y permitieron obtener información sobre las características geológicas del subsuelo marino para identificar estructuras con potencial de albergar petróleo y gas.

Un pozo clave para determinar el potencial

La perforación prevista para 2027 será el siguiente paso para determinar si las estructuras identificadas mediante la sísmica contienen hidrocarburos y, posteriormente, si estos podrían ser explotados comercialmente.

Por ello, el resultado del primer pozo será determinante para el futuro del proyecto. Hasta el momento, la información sísmica permite identificar un potencial exploratorio, pero no confirma la existencia de reservas ni de un descubrimiento comercial.

La exploración se desarrollará en la Cuenca Trujillo, frente a las costas de La Libertad y Lambayeque, una zona que la industria considera con potencial por descubrir.

De obtenerse resultados favorables, el proyecto podría abrir una nueva perspectiva para la producción de hidrocarburos en el país y contribuir a reducir la dependencia de las importaciones de petróleo y gas.

Actualmente, el Perú mantiene una balanza comercial deficitaria en hidrocarburos, por lo que un eventual descubrimiento de recursos en la costa norte podría tener implicancias para el abastecimiento energético y las cuentas externas del país.

Con su decisión de continuar con el proyecto, Anadarko ratifica además su permanencia en el Perú y su apuesta por la exploración de hidrocarburos en aguas profundas.