Anadarko Perú decidió avanzar a la siguiente etapa de exploración de hidrocarburos en aguas profundas frente a la costa norte del país y prevé perforar su primer pozo exploratorio en el Lote Z-62 en 2027.
Anadarko Perú decidió avanzar a la siguiente etapa de exploración de hidrocarburos en aguas profundas frente a la costa norte del país y prevé perforar su primer pozo exploratorio en el Lote Z-62 en 2027.
/ Karen Guardia
Por Redacción EC

Anadarko Perú decidió avanzar a la siguiente etapa de exploración de hidrocarburos en aguas profundas frente a la costa norte del país y prevé perforar su primer pozo exploratorio en el Lote Z-62 en 2027.

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