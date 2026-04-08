Perú-Petro en cumplimiento de su rol promotor de la inversión en el sector hidrocarburos, informó que viene adoptando acciones orientadas a garantizar la continuidad operativa del Lote Z-69, actualmente operado por Petro-Perú.

En ese marco, Perú-Petro indicó que durante los años 2024 y 2025, se han realizado gestiones y coordinaciones para asegurar la producción y la pronta contratación de un nuevo operador mediante un proceso competitivo y transparente, considerando el vencimiento del Contrato Temporal de Licencia el 15 de mayo de 2026.

Asimismo, como es de conocimiento público, Petro-Perú, es propietario de 67 plataformas, de un total de 77, las cuales constituyen activos esenciales para la operatividad del lote.

En este contexto, Perú-Petro precisó que ha actuado con la debida diligencia y estricto cumplimiento del marco legal y contractual, impulsando desde el 2024 las gestiones necesarias para estructurar un proceso de licitación atractivo para nuevos operadores para el Lote Z-69.

Asimismo, señaló que a pesar de las solicitudes presentadas desde 2024 y reiteradas de manera continua durante el 2025 hasta la fecha, Petro-Perú no ha entregado la información indispensable sobre el tratamiento de los activos de su propiedad en el Lote Z-69 para un nuevo Contrato de Licencia.

Esta información también fue requerida a Proinversión, conforme a lo dispuesto en Decreto de Urgencia N° 010-2025, publicado el 31 de diciembre de 2025.La persistente ausencia de esta información impide completar la elaboración de las bases del proceso por convocatoria competitivo y atractivo para inversionistas interesados en operar el Lote Z-69, en consecuencia, limita de manera significativa la posibilidad de atraer inversionistas con solidez técnica y financiera.

“Ante la imposibilidad de continuar con una contratación mediante un proceso de licitación, debido a la falta de información de los activos, condición indispensable para convocar a la licitación y, frente al próximo vencimiento del Contrato de Licencia, Perú-Petro solicitó a Petro-Perú, conforme al propio contrato, realizar el cierre seguro de sus instalaciones para evitar contingencias ambientales y pasivos posteriores”, señaló.

Como alternativa, a fin de evitar la paralización de operaciones y proteger el interés del Estado, Perú-Petro propuso a Petro-Perú y Proinversión ampliar por 12 meses el Contrato Temporal de Licencia vigente.

Esta medida transitoria permitiría mantener la operación mientras se culmina un proceso transparente y competitivo que permita impulsar el desarrollo de nuevas inversiones en dicho lote. Sin embargo, a la fecha, no se ha recibido una respuesta concreta ni favorable a esta propuesta, poniendo en riesgo la continuidad operativa del Lote Z-69.

En ese sentido, Perú-Petro exhortó a Petro-Perú a que, de manera inmediata, entregue la información requerida para iniciar el proceso de licitación a la brevedad y cumpla con adoptar todas las acciones necesarias hasta la efectiva transferencia de las operaciones a un nuevo operador.