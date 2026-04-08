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Perú-Petro propuso a Petro-Perú y Proinversión ampliar por 12 meses el Contrato Temporal de Licencia vigente. Foto: GEC.
Perú-Petro propuso a Petro-Perú y Proinversión ampliar por 12 meses el Contrato Temporal de Licencia vigente. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Perú-Petro en cumplimiento de su rol promotor de la inversión en el sector hidrocarburos, informó que viene adoptando acciones orientadas a garantizar la continuidad operativa del Lote Z-69, actualmente operado por Petro-Perú.

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