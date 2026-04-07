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BTS anuncia tercera fecha para su concierto en Lima | Foto: Live Nation (Captura)
BTS anuncia tercera fecha para su concierto en Lima | Foto: Live Nation (Captura)
Por Redacción EC

Ante la masiva respuesta de los fanáticos de BTS en Lima, que agotaron las entradas en preventa para sus conciertos del 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos como parte de su gira “BTS World Tour Arirang”, se ha confirmado una nueva y tercera fecha para el 7 del mismo mes.

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