Ante la masiva respuesta de los fanáticos de BTS en Lima, que agotaron las entradas en preventa para sus conciertos del 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos como parte de su gira “BTS World Tour Arirang”, se ha confirmado una nueva y tercera fecha para el 7 del mismo mes.

“Debido a la increíble demanda, se ha añadido una tercera fecha: 7 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte del BTS World Tour ‘Arirang’ en Lima”, informó Live Nation mediante su cuenta oficial de Instagram.

Según los organizadores del evento, las entradas para este nuevo concierto se venderán bajo el mismo procedimiento de preventa exclusiva, por lo que solo aquellos que cuenten con un registro previo en Weverse podrán acceder a ellas.

Es importante destacar que cada usuario podrá adquirir hasta cuatro boletos (sujeto a disponibilidad) en el sitio web de Ticketmaster, a partir del miércoles 8 de abril a las 10:00 a.m. (hora de Lima), hora en que comenzará la distribución previa.

BTS se presentó en el escenario durante el concierto BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG en la Plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo de 2026, su primer espectáculo en casi cuatro años. (Foto: EFE/EPA/Kim Min-Hee / POOL) / Kim Min-Hee / POOL

Además, la venta general para las tres fechas (7, 9 y 10 de octubre) comenzará el viernes 10 de abril a las 10:00 a.m. (hora de Lima).

Finalmente, la empresa reafirmó que los boletos estarán disponibles exclusivamente a través de Quentro, la app oficial, lo que garantiza un acceso seguro y previene duplicaciones o fraudes, asegurando así la confianza de los fanáticos.

Ticketmaster colapsó ante gran expectativa de Army por preventa de entradas

La llegada de BTS a Perú es una realidad que se anunció hace más de un mes, y la gran expectativa de los fans por adquirir una entrada ha sido tan grande que colapsaron la página de Ticketmaster en la preventa de este martes 7 de abril.

Las fallas en la página de Ticketmaster en Perú eran de esperare, ya que miles de fans hicieron su cola virtual desde temprano y ni bien se apertura la compra de entradas de preventa, la página se saturó, impidiendo que algunos fans puedan adquirir su esperado boleto.

Algunos, a los poco minutos de iniciado la preventa, compartieron su alegría por haber logrado un boleto para el concierto de BTS en Perú; sin embargo, otro gran grupo lamentó que la página hay tenido complicaciones.

Pero no todo está perdido. El viernes 10 de abril a las 10 a.m, tendrán una nueva oportunidad para realizar la cola virtual y adquirir una de las entradas tan esperada para el concierto de BTS.

En Perú, BTS ofrecerá dos conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre. Ambas fechas forman parte del tramo sudamericano del tour, que incluye ciudades como Bogotá, Santiago, Buenos Aires y São Paulo, consolidando a Lima como una parada clave dentro del circuito internacional del K-pop.