La espera ha sido larga, pero el momento que todo ARMY en Perú estaba esperando finalmente ha llegado. El Estadio San Marcos se prepara para recibir al fenómeno global más grande del K-pop, BTS, en dos noches que prometen ser históricas. Debido a la altísima demanda, es vital que conozcas cada detalle logístico, desde los precios hasta los procesos de validación, para que tu experiencia de compra sea exitosa y segura. A continuación, te presentamos el desglose detallado de todo lo que necesitas saber antes de que el reloj marque las 10:00 a.m.

Link para comprar tus entradas en preventa de BTS

Las entradas para BTS puedes comprarlas en este link oficial.

Hora de la preventa de las entradas para BTS

La venta de boletos está programada para iniciar hoy mismo. La puntualidad es tu mejor aliada, ya que el sistema de fila virtual suele activarse minutos antes de la hora oficial.

Inicio de preventa: Hoy a las 10:00 a.m. (Hora de Perú).

Hoy a las 10:00 a.m. (Hora de Perú). Fechas de los conciertos: 9 y 10 de octubre de 2026.

9 y 10 de octubre de 2026. Plataforma de gestión: La app Quentro será la encargada de resguardar tus boletos digitales para evitar fraudes.

La app será la encargada de resguardar tus boletos digitales para evitar fraudes. Límite por persona: Solo se permite la compra de un máximo de 4 entradas por usuario registrado.

Paso a paso: Cómo comprar la preventa en Weverse

Para quienes cuentan con la membresía oficial, la preventa en Weverse es la oportunidad de oro. Sigue este procedimiento estrictamente:

Verificación de Membresía: Asegúrate de que tu ARMY Membership esté vigente. No intentes renovarla minutos antes de la venta, ya que el sistema podría tardar en actualizarse. Registro de Participación: Debiste haber aplicado al “Fan Pre-sale” dentro de la aplicación Weverse en los días previos. Si lo hiciste, revisa tu correo o la sección de anuncios para confirmar tu elegibilidad. Código de Acceso: El número de tu membresía (que suele empezar con letras como “BA”) funcionará como tu código de acceso único en la ticketera. Tenlo copiado en el portapapeles de tu celular o computadora. Ingreso al Link Oficial: Accede al portal de ventas a través del enlace proporcionado en el anuncio oficial de Weverse para evitar sitios de phishing. Validación en la Ticketera: Una vez que superes la fila virtual, el sistema te solicitará el código de membresía. Introdúcelo con cuidado; si fallas varias veces, el sistema podría bloquearte temporalmente.

Distribución de sectores y aforo disponible

La organización ha diseñado una distribución que maximiza la visibilidad en el Estadio San Marcos. Es importante notar que el aforo varía ligeramente entre ambas fechas:

Fecha: 9 de octubre (39,477 entradas totales)

Campo: 19,737 boletos.

19,737 boletos. Campo Soundcheck VIP Package: 2,464 boletos.

2,464 boletos. Tribuna Occidente: 4,987 boletos.

4,987 boletos. Tribuna Oriente: 4,662 boletos.

4,662 boletos. Tribuna Norte: 4,838 boletos.

4,838 boletos. Tribuna Sur: 2,790 boletos.

Fecha: 10 de octubre (39,563 entradas totales)

Campo: 19,737 boletos.

19,737 boletos. Campo Soundcheck VIP Package: 2,464 boletos.

2,464 boletos. Tribuna Occidente: 5,003 boletos.

5,003 boletos. Tribuna Oriente: 4,662 boletos.

4,662 boletos. Tribuna Norte: 4,998 boletos.

4,998 boletos. Tribuna Sur: 2,790 boletos.

Precios y zonas de la preventa

Aquí tienes el listado de precios oficiales para que prepares tu tarjeta de crédito o débito (recuerda verificar que tengas habilitadas las compras por internet y el monto máximo permitido):

Soundcheck Package: S/ 2,591 (El más codiciado por sus beneficios).

S/ 2,591 (El más codiciado por sus beneficios). Campo: S/ 851.

S/ 851. Tribuna Occidente: S/ 667.

S/ 667. Tribuna Oriente: S/ 667.

S/ 667. Tribuna Norte: S/ 483.

S/ 483. Tribuna Sur: S/ 483.

Estos son los precios de las entradas para BTS en Lima.

Seguridad y transferencias mediante Quentro

Para combatir la reventa informal, las entradas tendrán un sistema de seguridad dinámico:

Transferencias limitadas: Los boletos solo podrán transferirse una vez . Si compras a un tercero, asegúrate de que sea alguien de absoluta confianza.

Los boletos solo podrán transferirse . Si compras a un tercero, asegúrate de que sea alguien de absoluta confianza. Periodo de transferencia: Esta opción solo se habilitará dentro de los 30 días previos a la fecha del evento. Antes de ese plazo, los boletos estarán bloqueados en la cuenta original.

Esta opción solo se habilitará dentro de los a la fecha del evento. Antes de ese plazo, los boletos estarán bloqueados en la cuenta original. Venta General: Ten en cuenta que para la venta general solo quedarán disponibles aproximadamente 9,900 boletos por fecha. ¡La preventa es tu mejor chance!

Comprar entradas para un evento de esta magnitud requiere paciencia, una conexión estable a internet y mucha calma. Recuerda no compartir capturas de pantalla de tus códigos QR o números de membresía en redes sociales, ya que podrías ser víctima de robo de información ¡Mucho éxito, ARMY! Estamos a nada de ver a BTS iluminar el cielo de Lima con su energía. ¡Nos vemos en San Marcos!