En la actualidad, la psicología es importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Además, esta disciplina académica contribuye al desarrollo de herramientas para enfrentar problemas como el estrés, la ansiedad o la depresión, y se aplica en diversos ámbitos, como la educación, la salud, el trabajo y el deporte. De esta manera, una etapa familiar que muchas personas suelen atravesar es cuidar del hermano menor o hacerse cargo de él por determinados momentos, una experiencia que no solo implica ayudar, sino también desarrollar diversas habilidades. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ HABILIDADES DESARROLLAN LAS PERSONAS QUE CUIDAN DE UN MENOR DE EDAD, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

De acuerdo con una investigación publicada en la revista científica Current Opinion in Psychology, compartido por Clarín, las personas que suelen hacerse cargo de un menor de edad desarrollan ciertas habilidades emocionales, principalmente si se trata de un hermano menor. Entre las capacidades que se impulsan destacan el aprendizaje de la responsabilidad antes que los demás, la habilidad para mediar en conflictos, una empatía más afinada y una mayor capacidad de observación emocional.

Además, muchas personas construyen su autoestima a partir de sentirse útiles, tienden a priorizar a los demás y forman una identidad ligada al cuidado, entre otros aspectos. De hecho, este desarrollo emocional derivado de estas experiencias no siempre se manifiesta de forma homogénea. Por lo tanto, desde la psicología advierten que asumir responsabilidades excesivas o desmedidas puede provocar agotamiento y sobrecarga emocional. Aun así, en contextos equilibrados, el cuidado de un hermano menor suele transformarse en una valiosa instancia de aprendizaje y crecimiento emocional, conforme comparte Clarín.

¿POR QUÉ SE VUELVE FRUSTRANTE VER ALGÚN OBJETO QUE ESTÁ FRENTE A TI?

A través de un informe de la BBC, se dio a conocer la explicación científica de por qué una persona no logra ver un objeto que está a simple vista pese a recibir ciertas indicaciones, lo que puede resultar muy frustrante para ambas partes. De esta manera, la persona recorre con la mirada la superficie de alguna cómoda hasta hallar el objeto que falta, por lo que el cerebro recurre a la atención para seleccionar determinadas características y descartar el resto. Esto se debe al centro de la retina, conocido como fóvea, que proporciona la visión más nítida; sin embargo, solo cubre una pequeña porción del campo visual, equivalente aproximadamente al tamaño de la uña del pulgar observado a la distancia de un brazo extendido.

Así, de acuerdo con los psicólogos, los ojos deben desplazarse de forma continua, permitiendo que distintas partes del entorno se proyecten en esta reducida zona de alta resolución. Estos movimientos, conocidos como “sacadas”, se producen de manera constante. Incluso cuando se percibe una mirada fija, los ojos se desplazan de forma imperceptible entre distintos puntos. Por ello, los especialistas han denominado a este fenómeno como “ceguera por falta de atención”, en la que han identificado leves diferencias en la manera en que hombres y mujeres exploran escenas complejas, conforme comparte la BBC.