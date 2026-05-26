Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

BTS se corona con tres galardones en los American Music Awards 2026. (Foto: Valerie Macon / AFP)
BTS se corona con tres galardones en los American Music Awards 2026. (Foto: Valerie Macon / AFP)
Por Redacción EC

BTS volvió a demostrar su impacto mundial tras coronarse con tres galardones los American Music Awards 2026 (AMA’s), en una ceremonia realizada en Las Vegas, Estados Unidos. El septeto surcoreano obtuvo premios de todas las categorías en las que estaban nominados: “Artista del Año”, “Mejor Artista masculino de Kpop” y “Canción del Verano”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.