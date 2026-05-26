BTS volvió a demostrar su impacto mundial tras coronarse con tres galardones los American Music Awards 2026 (AMA’s), en una ceremonia realizada en Las Vegas, Estados Unidos. El septeto surcoreano obtuvo premios de todas las categorías en las que estaban nominados: “Artista del Año”, “Mejor Artista masculino de Kpop” y “Canción del Verano”.

El grupo surcoreano se coronó con el premio a “Artista del Año”, el máximo reconocimiento de la gala y también triunfó en las categorías “Mejor Artista Masculino de K-pop” y “Canción del Verano” gracias a “Swim”, sencillo principal de su reciente álbum Arirang. Durante el discurso de agradecimiento, RM dedicó el premio a los seguidores del grupo, conocidos como ARMY, destacando el respaldo que han mantenido durante más de una década.

“Army, lo hicimos una vez más. Es un honor tener este preciado premio, incluso después del servicio militar de todos (los integrantes de BTS). Este es un trofeo entregado por los fans. Nuestro mayor agradecimiento y gratitud para Army en todo el mundo, quienes han estado a nuestro lado por estos 13 años”, señaló el líder de la banda de K-pop.

BTS hizo historia en los American Music Awards 2026. (Foto: Valerie Macon / AFP)

“Y para todos quienes siguen nadando sin importar qué, muchas gracias. ‘So, keep swimming’ (‘Así que, ¡sigue nadando!’, en español)”, agregó V.

La ceremonia de los AMA’s 2026 también contó con una aparición especial de BTS en el escenario. El grupo abrió parte del espectáculo con una presentación pregrabada de “Hooligan”, canción incluida en su nueva gira mundial, generando una de las ovaciones más fuertes de la jornada.

Cabe recordar, que BTS ya había debutado en los American Music Awards en 2021, año en que hizo historia al convertirse en la primera agrupación asiática en ganar el premio a “Artista del Año”. En esa misma edición, también obtuvo los galardones a “Grupo pop favorito” y “Canción pop favorita” gracias a su éxito “Butter”.

BTS WON “SONG OF THE SUMMER” AWARD WITH SWIM AT THE 2026 AMAS!



CONGRATULATIONS BTS!😭 pic.twitter.com/E97bFWWxyJ — bangtan⁷ | ⊙⊝⊜ (@archvofbangtan) May 26, 2026

La gala también dejó espacio para figuras internacionales de otros géneros. Sabrina Carpenter consiguió varios galardones, incluido “Álbum del Año”, mientras que Karol G fue distinguida con el “Premio Internacional a la Excelencia Artística”.